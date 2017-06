Dychberúca rezidencia s úžasnou architektúrou uchváti zvonku aj zvnútra

>> Fotogaléria priamo tu <<<

Táto nádherná rozľahlá rezidencia je dôkazom výnimočnej architektúry. Zdá sa, že inšpiráciu si jej zhotovitelia požičali z moderných kultových domov, no s vycibrením detailov a zakomponovaním trendových materiálov.

Vnútorné priestory robia z tohto domu ideálne miestom pre zábavu, no zároveň poskytujú aj útulné súkromné ​​priestory na prácu a odpočinok. Jedinečné usporiadanie samo o sebe slúži aj na to, aby bol v celom interiéri udržaný pocit sviežosti a otvorenosti.

Exteriér pozostáva z niekoľkých odlišných častí, z ktorých každý je diferencovaný malými zmenami, ako sú posunuté roviny a meniace sa štrukturálne úpravy. Zatiaľ čo niektoré časti fasády sú obložené trámami, iné sú „zabalené“ do skla. Chladné biele povrchy prechádzajú do detailov vyrobených z dreva, bridlice, no aj tehál. Tieto jemné a postupné zmeny dávajú celej stavbe dynamický pocit, odlišný podľa perspektívy.

Rezidencia svojou architektúrou vytvára veľmi úzku komunikáciu medzi vnútorným a vonkajším prostredím. Dobre formované terénne úpravy a zaujímavé oplotenie však bráni zvedavcom nazerať na tento luxus.

Autor: Kristína Falťanová