Fasáda z dreveného šindľa: Moderná chata na okraji lesa vás unesie z reality!...

Zaujímavá stavba, ktorú vám chceme predstaviť dnes, sa síce nachádza v ďalekom Vermonte (na severovýchode USA), no inšpiráciou môže byť aj pre našich stavbárov. Architektonické štúdio Flavin Arhitects sa rozhodlo pre nezvyčajnú fasádu chaty uprostred lesa. Drevený šindeľ. Chcete vedieť viac? Čítajte ďalej.

Víkendová chata je situovaná do krásnej prírody a ponúka unikátny pohľad na modernú architektúru. Z pohľadu príjazdovej cesty oproti sebe stoja dve samostatné budovy, pomedzi ktoré vidno priamo do lesa. Napravo sa nachádza hlavný dom a naľavo je to hosťovský domček spolu s garážou. Za zmienku tu stojí zaujímavo riešená strecha, ktorá je dostatočne šikmá, aby sa na nej v zime zbytočne nazadržiaval ťažký sneh (to bola požiadavka samotného majiteľa), celá je pokrytá solárnymi panelmi, čo dodáva stavbe dostatok energie na potrebné fungovanie a navyše je na jednej zo strán predĺžená, čím vlastne interiér prirodzene chráni pred slnečnými lúčmi.

Interiér sa dizajnéri snažili ponechať minimalistický, s prihliadnutím na atmosféru miesta a maximálnym využitím materiálov pochádzajúcich z prírody. Stropný obklad je z jedľového dreva, podlahy zo surového betónu a nosné trámy sú taktiež z dreva či dokonca dynamickejšej ocele. Priestrannú, otvorenú spoločenskú zónu dokonalo dopĺňa kozub obložený kameňom až po strop, ktorý je navyše z opačnej strany prepojený s vonkajším ohniskom, veľké okná púšťajúce dnu množstvo prirodzeného svetla alebo zaujímavé retro sedenie. A do ostatných izieb vás pozývame nahliadnuť v našej FOTOGALÉRII. Neoľutujete!

Autor: Mária Ambrozová