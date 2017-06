FOTO: Na návšteve u Obamovcov. Definitívne kúpili dom, ktorý si prenajímali do odchodu z Bieleho domu

Barack Obama sa počas výkonu svojej funkcie tešil mimoriadnej popularite. Spojené štáty ho doslova milovali (čo sa o súčasnej hlave štátu, Donaldovi Trumpovi, rozhodne povedať nedá) a jeho fanúšikovia mu pokoj rozhodne nedajú ani po tom, ako opustil Biely dom. Obamovci v januári, po ukončení všetkých formalít, odišli na úžasnú dovolenku do Karibiku, užili si historické Miláno či objavili krásy Toskánska. Dnes sú však už doma. A to doslova. Rodinka sa totižto rozhodla kúpiť dom, ktorý si pol roka prenajímala. Poďte na návštevu do Koloramy neďaleko Washingtonu.

Pozrite si zblízka aj byt, ktorý si Barack prenajímal pred tým, než spoznal Michelle

Pozrite sa aj na to, ako si rodina prezidenta nažívala v súkromnom sídle Bieleho domu

Obamovcom historické sídlo určite učarovalo, no každopádne má ich rozhodnutie aj praktickú stránku. Ich mladšia dcéra Sasha tu pokojne môže dokončiť strednú školu bez zbytočného sťahovania. Oblasť Kolorama je známou lokalitou najmä vďaka svojim obyvateľom – prezidentom a množstvu ambasád, ktoré sa tu nachádzajú. Svoje hniezdočko tu našli aj F.D. Roosevelt, W.G. Harding, Woodrow Wilson alebo Herbert Hoover.

Prečítajte si aj o krásnych obývačkach slávnych. Nechýba Naomi Watts či George Clooney!

Rodina vyslúžilého prezidenta si už niekoľko mesiacov užíva bývanie s ôsmimi spálňami, deviatimi kúpeľňami, úžasnou kuchyňou a niekoľkými spoločenskými zónami. Dom bol postavený už v roku 1928 architektom Moranom McConihemom a jeho posledným majiteľom bol Joe Lockhart, bývalý tlačový hovorca a hlavný poradca Billa Clintona. Nájom 22 000 $ nedávno vymenili jednoznačnú kúpu a z účtu im ubudlo 8,1 milióna dolárov. Pozrite si toto krásne bývanie zblízka v našej FOTOGALÉRII.

Autor: Mária Ambrozová