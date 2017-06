Stojí za zrodom množstva úspešných seriálov a tie jej zarobili na takéto hniezdočko!

Shonda Rhimes je jednou z najúspešnejších amerických producentiek a scenáristiek, pričom magazíne TIME ju už v roku 2007 zaradil medzi stovku osobností, ktoré sa postarali o formovanie modernej spoločnosti a dnes 47 ročná Rhimes vydala svoje memoáre už v roku 2015. Pýtate sa, za akými seriálmi teda stojí? Shonda Rhimes stojí za zrodom dramatického seriálu s medicínskou tematikou Grey´s Anatomy (u nás Klinika Grace), za politickým trilerom Skandal, komediálnou drámou The Catch, ale aj veľmi populárnou snímkou z prostredia súčasného právneho systému v USA, How to Get Away With Murder (český prekl. Vražedná práva). Všetky tieto úspešné diela sa podieľajú na tom, že Rhimes sa mimoriadne darí a aj preto si môže dovoliť kúpiť krásne nové bývanie za 4,6 milióna dolárov.

Autorka sama nedávno potvrdila, že kúpila krásne, zrenovované sídlo z roku 1924 a bude si užívať jeho európsku eleganciu za Veľkou mlákou. Rhimes cenu skresala takmer o 200 tisíc dolárov, a to aj napriek relatívne lukratívnej polohe nehnuteľnosti v historickej časti Los Angeles, Hancock Park. Dom stojí na pozemku o veľkosti jedného akra a sám sa pýši rozlohou viac než 450 m2. Na novú majiteľku tu čakajú dve poschodia plné otvorených, vzdušných priestorov, 5 spální, 4,5 kúpeľne, knižnica, veľká jedáleň, mramorom zdobená vstupná hala či kozub v obývačke. Vonku nechýba veľký bazén a jemu prislúchajúci domček. Čo viac si priať. Pozrite sa sami.

Autor: Mária Ambrozová