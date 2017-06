Víťazná herečka z festivalu v Cannes, Diane Kruger, siahla po eco-friendly bývaní

Diane Kruger, ktorú si môžete pamätať napríklad ako krásnu Helenu z filmu Trója, si pred mesiacom na prestížnom filmovom festivale v Cannes odniesla ocenenie ako najlepšia herečka za film In the Fade. Hviezda s germánskymi koreňmi má tiež skúsenosti s modelingom a v súčasnosti je taktiež považovaná za módnu ikonu. Len nedávno sme vám zblízka ukázali jej štýlový apartmán, o ktorý sa naťahovali dvaja kupci natoľko, že jeho cenu zdvihli o viac ako 300 000 dolárov, no a dnes je jasné, kam vietor herečku zavial.

Prečítajte si aj o krásnom dovolenkovom sídle, ktoré si nedávno kúpila herečka Natalie Portman

Prečítajte si aj o domácej idylke topmodelky Natalie Vodianovej

Celé 4,2 milióna dolárov Kruger zaplatila za krásny apartmán v lukratívnej časti New Yorku zvanej Tribeca. Navyše sa toto bývanie môže popýšiť prívlastkom eco-friendly aj napriek tomu, že budova pochádza už z roku 1869. Tu sa nachádza len 6 jednotlivých bytov, fitness centrum či rezidenčný salónik so zeleňou. Krásny, slnečný byt má rozlohu 180 m2, vysoké stropy a priestrannú spoločenskú zónu. Zblízka si ho môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRII.

Autor: Mária Ambrozová