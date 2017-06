Čakáte bábätko? Buďte pripravení a inšpirujte sa detskou izbou

Napriek tomu, že prvé dni a týždne bude váš drobček pravdepodobne zdieľať posteľ a spálňu s vami, je dobré mať pre neho pripravenú aj vlastnú izbu. Miesto, kde bude sústredené všetko potrebné od prebaľovacieho pultíku, nábytku na oblečenie, hygienické potreby a tiež hračky.

Bezpečnosť, bezpečnosť a ešte raz bezpečnosť, presne to je to prvé, čo by mali mať rodičia na pamäti. Práve na ňu by mali klásť dôraz aj pri zariaďovaní detskej izby. Iste, novorodeniatko zatiaľ sotva pohne hlavou, no jeho pokroky budú zo dňa na deň väčšie, ani sa nenazdáte a po byte vám bude štvornožkovať batoľa. Keďže po príchode dieťatka na svet odrazu na všetko ostatné zostane málo času, je dobré sa na minimálne prvý rok pripraviť ešte v čase, kým je drobec schovaný v brušku.

Problém to nie je žiadny, keďže na trhu sú dnes bežne dostupné aj nábytkové zostavy, ktoré rastú s dieťaťom a dokážete ich prispôsobiť aktuálnym potrebám. Voľte preto neutrálne jemné odtiene nábytku, rovnako aj farbu stien. Tú ale môžete doplniť obrázkami a nálepkami v sýtych veselých farbách, ktoré podporia rozvoj vášho dieťatka.

Veľmi praktický je prebaľovací pult. Ak sa preň rozhodnete, zvoľte taký model, ktorý má odnímateľnú vrchnú prebaľovaciu časť, čiže neskôr ho v izbe budete môcť využívať ako samostatnú skrinku. Na dlhodobé spanie jednoznačne kúpte postieľku. Prenosné kočíky a cestovné postieľky sú ako pomocník síce fajn, no z dlhodobého hľadiska sú nevyhovujúce.

Kým je dieťatko malé, na uskladnenie jeho vecí a oblečenia pokojne postačí väčšia komoda. Miesto kupovania veľkých skríň mu teda zatiaľ doprajte voľné miesto na hranie. Nuž a čo sa podlahy týka, jej výber rozhodne nepodceňujte. Kvalitná a teplá, to by mali byť vaše hlavné kritériá pri jej výbere. Ak sa rozhodnete aj pre koberec, tak potom taký, ktorý môžete každý deň vyprášiť a aspoň raz týždenne oprať.

Rady nad zlato:

Nábytok musí byť zdravotne nezávadný, natretý lakom, ktorý nie je škodlivý.

Medzera medzi jednotlivými priečkami na postieľke nesmie byť viac ako 7,5 cm a menej ako 4,5 cm.

Do postieľky kúpte tvrdý matrac, je to dôležité pre správne tvarovanie chrbtice.

Z dosahu dieťaťa odstráňte všetky nebezpečné predmety a káble.

Nielen v izbičke, ale v celom byte zabezpečte elektrické zásuvky špeciálnou ochranou.

Na ostré rohy nábytku nasaďte chrániče.

Vyvarujte sa dlhým záclonám a závesom, ktoré by dieťa mohlo na seba raz dva strhnúť.

Autor: Kristína Falťanová/ipeknebyvanie.sk