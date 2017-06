Ako ochrániť svoj domov pred dotieravým hmyzom? (1. časť)

Ak nie je interiérová entomológia vašou záľubou, poradíme vám, ako skoncovať s neželanými nájomníkmi.

Útok na komáre

Boj s komármi je každoročnou témou letných dní. Ak sa chcete vyhnúť tvrdej chémii, pri vstupe do spálne umiestnite tanieriky s klasickou škoricou. Ideálna je čerstvo pomletá a poriadne výrazná.

Nasypať ju môžete aj na nočný stolík alebo na parapet pri okne. Komáre tento zápach nenávidia a vy môžete prespať pokojne celú noc aj pri otvorenom okne, hoci bez sieťky.

Pre technicky založených bude zaujímavé investovať do ultrazvukového odpudzovača hmyzu. Ten lepší stojí v rozmedzí od 10 do 30 eur a neškodí ani deťom, ani zvieratám. Nie je potrebné po ňom vetrať a nešíri žiadny zápach. Výborné sú aj prenosné odpudzovače na baterky, napríklad do detského kočíka počas večernej prechádzky.

Mole von

Kedysi sa všetko riešilo naftalínom, no tým sa človek zároveň značne spoločensky degradoval. Proti moliam existujú aj príjemnejšie a rovnako spoľahlivé prírodné arómy. Stačí do skrine uviazať vetvičku čerstvej levandule. Ak nemáte malý trs kvietkov k dispozícii, ponúkame aj náhradné riešenie.

Zoberte si hubku na riad a pokvapkajte ju levanduľovým olejom, ktorý kúpite v lekárni, alebo v obchode so zdravou výživou. Ak olej vyprchá, stačí len znovu nakvapkať. Raz za týždeň pár kvapiek bude stačiť, aby ste sa molí zbavili raz a navždy.

Čistá linka

Priniesli ste si z obchodu novú múku, čaj, bylinky alebo vločky a po pár týždňoch zisťujete, že z linky vybiehajú malé drobné hnedé chrobáky, prípadne mušky, či červíky. V prvom rade je potrebné nájsť pôvodcu. Preto je ideálne mať všetky práškové a sypané tovary v priehľadných dózach a nenechávať ich v pôvodnom obale.

Tesný uzáver nedovolí dostať sa škodcom von a napadnúť polovicu potravín. Zároveň ľahšie identifikujete napadnutú potravinu. Napriek tomu je praktické v linke rozložiť pár kúskov bobkového listu a guľôčok čierneho korenia. V takomto prípade nehrozí, že sa vám do linky dostane hmyz či mole a spravia si vo vašej kuchyni hlavný stan.

Stop švehlám

Švehla obyčajná, ľudovo nazývaná rybička. Skúsenosť má s nimi väčšina obyvateľov slovenských sídlisk. S klasickými akváriovými rybičkami majú spoločné len jedno. Milujú vodu.

To znamená, že najúčinnejšia proti nim bude inštalácia odvlhčovača a zároveň pravidelné vetranie. Pri preliezaní cez šachtu od susedov stačí umiestniť do rohu kúpeľne, alebo k šachte tvrdý kartón s kvapkou medu. Aj tento hmyz miluje sladké a položí zaň aj život. V mede sa prichytí a vy ho už len ráno vyhodíte do smetí.

Autor: Marek Mittaš, Katka Šatanková