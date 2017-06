Ako ochrániť svoj domov pred dotieravým hmyzom? (2. časť)

Ak nie je interiérová entomológia vašou záľubou, poradíme vám, ako skoncovať s neželanými nájomníkmi.

Pavúky

Ich veľké sťahovanie do domov a bytov sa síce deje na sklonku jesene, ale ani počas letných dní nie je nič výnimočné vidieť ich loziť po stene. Zabíjanie pavúkov nesie v sebe riziko fľaku na omietke, preto je lepšie znepríjemniť im váš príbytok, nech odídu samy. To docielite natieraním rohov okien a spodkov dverí citrónovou šťavou. Pavúky to od postupu do interiéru spoľahlivo odradí. Alternatívou sú esenciálne citrusové oleje. Pomaranč, citrón, pomarančový kvet, ale napríklad aj eukalyptus.

1. časť - komáre, mole aj švehla obyčajná

Otravné mravce

Predstavujú biologickú katastrofu každej domácnosti. Zničiť ich je skoro také ťažké ako šváby, ktoré, našťastie, už v našich končinách nie sú príliš časté. Najúčinnejšie je hubenie chemickou cestou, no tá sa nedá použiť v prípade kuchyne alebo ak chováte domáce zvieratá. Ostáva spoľahnúť sa na vlastnoručný odboj.

Ten spočíva v zmiešaní medu a droždia. Pridať môžete aj prášok do pečiva. Mravce neodolajú sladkému vábeniu a vďaka kvaseniu hynú ako muchy. Nehumánne, ale účinné. Po prvom zdecimovaní je nutné posypať mravcom prístupové cestičky majoránom. Jeho vôňu neznášajú a budú sa od vás držať bokom.

Prečítajte si aj o tom, aký naopak dôležitý je hmyz v záhrade a ako ho prilákať tou správnou výsadbou

Minimušky

Obvykle ide o kvasné mušky, drozofily a iný malý hmyz vyletujúci z kvetináčov a misky z ovocím. K ovociu vždy pridajte strúčik cesnaku a pár kúskov klinčekov. Mušky ustúpia. Pri okrídlencoch vyletujúcich zo substrátu kvetov spoľahlivo zaberá pestovanie mäsožravých rastlín. Vďaka nim budete mať nielen čistý dom, ale často veľmi pekné divadlo.

Ak sa vám zdá, že máte ovocie čerstvé a kvetináče v poriadku, je načase prečistiť odtok v umývadle. Veľmi často tam zvyknú sídliť. Bude stačiť vriaca voda, ocot a sóda. Do odtoku vysypte šálku sódy bikarbóny a zalejte vriacou vodou. Nechajte pôsobiť desať minút, pridajte ďalšiu šálku sódy a zalejte šálkou octu. Odtok zapchajte a po reakcii následne prepláchnite. Bude ako nový.

Týchto 5 rastlín rozvonia vašu záhradu ako ten najkrajší parfum

Ploštice

V bežných domácnostiach sa dnes vyskytujú skutočne zriedka. No týchto nepríjemných spoločníkov si môžete doniesť napríklad z dovolenky alebo z chaty. Zbaviť sa ich je skutočne ťažké, pretože sa množia prakticky z večera do rána. Neroznášajú choroby, ale hryzú a v posteli ich nechce nikto.

Ploštice nemajú termoreguláciu. Preto na ne účinkuje teplo. Stačí viac ako 50 stupňov a hynú. Na druhej strane vedia zaliezť aj do tých najmenších škár. Vhodné je preto čistenie parným čističom.

Procedúru bude potrebné opakovať. Ploštice vydržia aj päť mesiacov bez jedla, takže nehrozí, že ich necháte vyhladovať, to skôr prídete o nervy. Riešením je aj čerstvý fazuľový list. Naukladajte ho okolo postele. V noci sa naň ploštice prichytia a vy ich vyhodíte. No toto je skôr krízové riešenie na dovolenku, kde ste narazili na prekliatu izbu, ako dlhodobý boj na domácej pôde.

Autor: Marek Mittaš, Katka Šatanková