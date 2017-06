FOTO a VIDEO: Deliace steny hodné inšpirácie

Najjednoduchší typ flexibilného predelenia miestnosti sú posuvné dvere, ideálne riešené až do výšky stropu. Maximálne otvoria priestor a naopak, v prípade potreby oddelia jeho časť na vytvorenie väčšieho súkromia.

Nepriehliadnite ani tieto nápady ako oddeliť obývačku v otvorenom priestore od ostatnej časti interiéru.

Prispôsobivé

Klasické posuvné dvere sa otvárajú posunom buď po koľajničke na závesnej konštrukcii pozdĺž steny, alebo do steny, teda takzvaného dverného puzdra. Na súčasnom trhu nájdete niekoľko typov puzdier a spôsobov ich zabudovania do priečky. Výsledkom je otváranie dvier ľahkým posunom do priečky. Tento spôsob neumožňuje len lepšie využitie stien vedľa dverných otvorov, ale vyzdvihuje aj dizajnovú úroveň interiéru. Ponúka celkom nové možnosti na využitie priestoru, jeho delenie a otváranie na väčšej ploche podľa potreby. Dopraje interiéru nové dispozičné riešenia, ktoré by ste pri klasických dverných otvoroch nenašli. Zabudovanie dverného puzdra môže dodať aj bežnej domácnosti punc luxusu a poradí si i s atypickými požiadavkami.

Delia i spájajú

Iným tipom sú deliace prvky, ktoré opticky odpútavajú pozornosť buď zaujímavým tvarom, prekvapivým akcentom, alebo vystavenými knihami či dekoráciami na otvorenej polici. Pri návrhu alebo výbere deliaceho prvku berte ohľad na detail aj celok. Premyslite si či vám lepšie sadne pevný, zabudovaný variant, alebo posuvný, prenosný, či inak variabilný kúsok.

S originálnym riešením ako variabilne predeliť ale aj prepojiť obývačku a pracovňu prišli architekti z ateliéru beef.

Malú ukážku ako sa táto deliaca priečka dokáže prispôsobiť potrebám domácich nájdete v tomto videu:

Autor: ib