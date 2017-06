Dizajnérky radia: Ako správne zariadiť izbu pre dvojičky chlapec - dievča?

Napísala nám naša čitateľka Martina, ktorá sa práve teší zo svojich rastúcich dvojičiek. V lete plánujú s manželom investovať do prípravy ich vlastnej, spoločnej izbičky (keďže v trojizbovom panelákovom byte iná možnosť ani nie je) a keďže malá Emka a Jakubko majú priepastne odlišné záujmy a predsa len je to chlapček a dievčatko, rodičia sa obávajú voľby správnej farebnosti a dekoru izby. Oslovili sme teda naše šikovné dizajnérky zo štúdia LIVE IN a tie jasne, stručne a veľmi trefne radia:

Výhodou riešenia izbičky pre dvojičky je rovnaký vek súrodencov aj podobné záujmové aktivity, ktoré majú. Určite nerozdeľujte striktne pol izby na modrú a pol na ružovú. Určite by sme volili kombináciu biela, drevo, poprípade bledúčko sivú a rozdiel medzi pohlaviami môžete následne zvýrazniť na doplnkoch ako sú vankúšiky, obliečky, stolička, foto rámiky. Poprípade aplikovať farbu, ktorá je prípustná pre oboch t.j. žltá alebo tyrkysová. V súčasnosti sa vyskytujú vo väčšej miere.

Ak máte izbu väčších rozmerov, dá sa rozdeliť na spaciu a hraciu časť. V spacej časti môžu byť jemnejšie tóny, deti sa potrebujú po náročnom dni upokojiť a zaspať. Naopak v zóne na hranie môžete voliť dekor aj farebnejšie, aby podnietil deti v aktivite, tvorivosti a hre.

Autor: Mária Ambrozová, LIVE IN