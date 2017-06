Dokonalý! Takto to vyzerá, keď sa byt o rozlohe 70 m² premení v raj na zemi

>>> Stačí klik a ste vo fotogalérii <<<

Je kompaktný, elegantný a harmónia v ňom na vás dýchne z každého kúta... Byt mladého páru, rovnako ako oni, pôsobí tak, že by ste sa doň na prvý pohľad zamilovali. Dôraz pri navrhovaní dali na čisté línie, nadčasový dizajn, striedmu výzdobu, no zároveň chceli dosiahnuť, keďže ich denný režim a životnom štýl sú mimoriadne rýchle, minimálnu údržbu a maximum relaxu. To však ani náhodou neubralo na príjemnej a útulnej atmosfére.

Kvety, drevo, konáriky a prírodné materiály... To všetko ponúka dizajn inšpirovaný prírodou a výrazným vplyvom krémovej farby s akcentom fialovej. To prináša drevu a piesočným tónom v interiéri veselý esprit.

Hoci v priestore nie je veľa miesta na dekoráciu, jemné vzory tu nechali svoju viditeľnú stopu. Lesné motívy, okvetné lístky a zábavná potlač sem priniesli život.

Autor: Kristína Falťanová