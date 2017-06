5 nových odrôd rastlín, o ktorých ste nikdy nepočuli, no budete ich chcieť vo vašej záhrade

Vyšľachtenie jedného jediného nového druhu rastlinky trvá podľa odhadov odborníkov približne dve desaťročia. Aj napriek tomu je mnoho nadšencov, ktorí v laboratóriách testujú spojenia jednotlivých druhov a opatrne vytvárajú, nové, krásne rastliny, ktoré sa zároveň stávajú odolné voči v súčasnosti rýchlo sa meniacim klimatickým podmienkam. Ste zvedaví, čo najnovšie do rodiny záhradných krások pribudlo?

Nevídané farebné tóny

Ak vám záhradkárčenie nie je cudzie, určite ste sa už s pojmom Krásnoočko stretli. Nízka trvalka je mimoriadne rozšírená najmä za veľkou mlákou, no svoje stabilné miesto má aj v našich záhradách. Typické sú pre ňu jasné, žlté kvety, no odborníci nedávno prišli s stroma novými farebnými prevedeniami zvanými Buttermilk, Ladybird a Lightning Bug, ktoré vám určite ihneď učarujú.

Romantická

Úžasné drobné srdiečka visiace jedno vedľa druhého. To je Dicentra alebo Srdcovka nádherná, ktorá doposiaľ žala slávu vo svojej ružovej či červenej podobe. Dnes šľachtením odborníci vytvorili aj unikátnu verziu s bielymi kvetmi a svetlo zelenými listami. V preklade jej názov „White Gold“ znamená biele zlato.

Žiadny kvet? Žiadny problém

V článku Tip do záhrady: 5 TOP rastlín, ktoré budú krásne aj v tieni! ste sa mohli stretnúť s rastlinkou Heuchera. To je rastlina typická bohatou farebnou škálou sfarbenia listov, ktorá si naozaj na slnko nepotrpí. K novým odtieňom pribudla svetlá limetková Blondie in Lime, farba šampanského, zelené listy s červenými žilkami alebo tmavofialová, mystická farba. Pozrite si ich zblízka v našej FOTOGALÉRII.

Z ďalekej Afriky

Rastlina zvaná Kniphofia pochádza z vysokých hôr v ďalekej Afrike a jej moderné poddruhy sú vysoko odolné voči nízkym teplotám. U nás je pomerne rozšírená, no nové farby ako žltá, červená a oranžová, sú zatiaľ v našich záhradách len unikátom.

Neklasická

Ľúbi ma? Neľúbi ma? Pamätáte si ešte detské hrátky s bielym, romantickým kvietkom, margarétkou? Typické saténovo jemné lupienky s okrúhlym ukončením vďaka šľachteniu dnes v odrode „Belgian Lace“ (prekl. Belgická čipka) nahrádza niekoľko radov rozstrapkaných končekov bielo-žltej krásky. Z diaľky môže pripomínať populárnu astru (nakoniec, z tejto čeľade aj pochádza) a je mimoriadnym lákadlom pre motýle.

