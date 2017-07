Iné vädnú, no tieto vydržia! Zvoľte milovníčky tepla portulaky veľkokveté

Pochádzajú z kamenistých oblastí Južnej Ameriky. Vďaka sukulentným mäsitým listom a nízkemu vzrastu sú dobre prispôsobené na teplotné výkyvy a obdobie sucha. Preto ak máte balkón otočený na juh či západ, sú to pre vás ideálne rastliny.

Výrazné kvety

Portulaky veľkokveté (Portulaca grandiflora) rastú trsovito, výhonky sa plazia po zemi. Ich dĺžka je 10 až 30 centimetrov. Listy sú nevýrazné, úzke, o to viac zaujmú kvety na koncoch výhonkov, ktoré majú v priemere 2,5 – 4 cm. Majú štyri lupienky a pripomínajú kvety ruže šípovej. Môžu však byť i plné a dostať ich v krásnej palete farieb – od bielej, cez žltú, oranžovú až po rôzne odtiene červenej. Otvárajú sa však len za slnečných dní. Kvitnúť začínajú v júni a kvitnú až do jesene.

Starostlivosť

Na starostlivosť sú tieto rastliny úplne nenáročné. Čo však priam neznášajú, je premokrenie, v záhrade im preto vyhovuje piesočnatá pôda. Ak ich pestujete v nádobách, do substrátu primiešajte piesok alebo perlit a nezabudnite na drenážnu vrstvu ani na to, aby nádoba mala odtokový otvor. V žiadnom prípade ich nepestujte v samozavlažovacích debničkách. Každý mesiac ich môžete prihnojiť tekutým hnojivom.

Pestovanie

Aby vynikla krása ich kvetov, do záhonov ich vysádzajte do väčších skupiniek, do metrovej debničky použite asi šesť rastlín. Portulaky sa pestujú zo semien, ktoré sa vysievajú v marci až apríli. Klíčia na svetle, preto ich netreba zasypávať substrátom. Predpestovanie trvá 6 až 8 týždňov. Po 15. máji ich môžete vysadiť na trvalé stanovište. V záhrade sa často rozmnožujú samovýsevom.

