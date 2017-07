Šnúrky zelených korálikov? Je to izbovka starček Herreov

Starček Herreov (Senecio herreianus)

Je to sukulent, ktorý v prírode rastie na polopúšťach južnej a západnej Afriky. Aj keď to nie je na prvý ani na druhý pohľad zrejmé, patrí do čeľade astrovitých ako astra, slnečnica, gerbera či chryzantéma. Na jeho výhonoch sú listy, ktoré pripomínajú skôr bobuľky. Tie slúžia na hromadenie vody. Veľmi zriedkavo sa na rastline objavia nenápadné kvety. Až tie svedčia o tom, že do tejto čeľade skutočne patrí.

Nedopustite stratu guľovitých lístkov

Obľubuje slnečné, teplé a presvetlené stanovište. Nedostatok svetla spôsobuje predlžovanie výhonkov a opadávanie zaujímavých listov. Starček najlepšie rastie zavesený na južných oknách. Neodporúča sa meniť stanovište. Vyhovuje mu izbová teplota 14 – 22 °C. V zime má radšej viac chladu, no menej ako 10°C.

Nechajte ho v kľude rásť

Od jari do konca leta starček aktívne rastie. Vtedy ho polievajte pravidelne, ale s mierou. Vodu zo spodnej misky ihneď odstraňujte. Pôdu pred každým zalievaním nechajte preschnúť. V chladnejších mesiacoch zálievku znížte. Starček dobre znáša suchý vzduch a neznáša rosenie. Môžete ho prihnojiť raz za rok hnojivom na kaktusy. Presádza sa len výnimočne, keď korene začnú prerastať cez otvor v črepníku.