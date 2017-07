10 zlatých pravidiel ako sa neunaviť a mať krásnu záhradu

1 Šikovný plán hneď od začiatku

Záhrada potrebuje neustálu starostlivosť. Aby ste znížili výdaj síl hneď na začiatku sezóny, mali by ste si jednotlivé časti záhrady dobre rozplánovať. Urobte to tak, aby niektoré zákutia vyžadovali len minimálnu starostlivosť. Napríklad okrasné kry umiestnite do blízkosti domu, kde sa pri nich budete častejšie zastavovať a v prípade potreby im hneď odstránite odkvitnuté kvety. Namiesto letničiek vysejte záhon lúčnych kvetov, ktoré nepotrebujú špeciálne hnojivá a časté polievanie. Stačí im kosenie jeden- až dvakrát do roka. Ušetríte tak nielen peniaze za spotrebovanú elektrickú energiu, ale i za vodu. Fyzickú námahu si môžete zjednodušiť zasa vybudovaním užších záhonov, v ktorých lepšie dosiahnete na rastliny. Mimoriadne praktické, najmä pre starších ľudí, sú vyvýšené záhony.

2 Menej hriadok a zatrávnených plôch

Trvalkové záhony potrebujú starostlivosť počas celého roka, aby boli stále v perfektnej kondícii. Skoro na jar ich treba vysadiť, prípadne rozsadiť, v lete stále polievať a na jeseň zasa zrezať. Preto do záhrady s minimálnou starostlivosťou nie sú až tak celkom šťastná voľba. Riešením však môžu byť pôdopokryvné alebo nekomplikované trvalky v skupinách, napríklad pakost, rožec, astra alpínska či tarička. O niečo náročnejší na údržbu je trávnik s kľukatými chodníkmi. Veľa z vás volí rôzne obklady, štrk či betónové tvárnice po jeho okrajoch, ktoré len zbytočne komplikujú kosenie.

3 Nenáročný koberec

Ak sa nechcete vzdať trávnika, mali by ste vedieť o trikoch, ktoré vám polievanie aspoň trocha zjednodušia. V prvom rade by ste mali investovať do kvalitného osiva. Zmesi okrasného trávnika totiž vyžadujú menej časté ale výdatné zalievanie a pravidelné primerané hnojenie. Trávnik určený na šport a hru sa rýchlejšie prebúdza a znesie zaťažovanie.

Plochy trávnika nedávajte do komplikovaných tvarov a vzdajte sa aj záhradných sošiek.

Kry v okrajových výsadbách saďte hustejšie, aby pomedzi ne nemal trávnik šancu prerásť. Chodníky a cestičky zapustite pod úroveň trávnika. Pri kosení tak kosačka zachytí všetky steblá aj na jeho okraji a vám ubudne ďalšia namáhavá ručná práca.

4 Kvitnúce kry

Okrasné kvitnúce kry síce vyžadujú rez, ale nie tak často ako vždyzelené druhy. Navyše sa tak môžete tešiť z farebných a voňavých kvetov. Tavoľník, vajgela a drieň potrebujú rez až vo vyššom veku a vyholené výhonky im stačí zrezať každé dva až tri roky. Veľa času ani práce si nevyžaduje zlatovka a orgován, ktorý však nemusí pri pravidelnom reze zakvitnúť. Ak sa napriek všetkému nechcete vzdať vždyzeleného živého plota, skúste to napríklad pomaly rastúcim krušpánom.

5 Bezchybné vysádzanie

Burina nemá takmer žiadnu šancu len na husto porastenom stanovišti. Skúste teda uprednostniť pôdopokryvné rastliny, ktoré dokážu vytvoriť zelený koberec aj na extrémnych stanovištiach.

V mladej výsadbe má dôležitý význam aj nastielanie, kedy ešte porast nie je dostatočne hustý. Vrstva nástielky totiž chráni pred výparom vlahy a zároveň udržuje kyprú pôdu. Pred nastieľaním nezabudnite pôdu pohnojiť napríklad slepačím trusom.

6 Viac zelenej a menej lístia

O prácu navyše sa vám v jeseni postará opad lístia. A to nemáme na mysli len jeho hrabanie či zametanie z rôznych plôch. Napríklad trávnik pod jeho vrstvou ostáva vlhký a hrozia mu hubové choroby. Jednou z možností ako predísť tomuto problému je výsadba stromov s väčšími listami, ktoré ľahšie pohrabete. Vhodná je napríklad moruša čierna, z ktorej budete mať aj ovocie, ginko dvojlaločné, lieska, magnólia. Prípadne dajte prednosť ihličnanom a len ojedinele medzi ne umiestnite jeden listnatý druh.

7 Automatická závlaha

Počas horúcich letných dní rastliny veľmi rýchlo sklonia kvety k pôde. Ak však nemáte čas na zalievanie dvakrát denne alebo sa vám nechce ťahať cez celú záhradu ťažká hadica, určite by ste mali porozmýšlať nad automatickou závlahou. Senzory najmodernejších systémov dokážu rozpoznať potrebu vlahy a vypustiť do prostredia požadovanú dávku vlahy. Zeleninu a trvalky je lepšie zásobiť vlahou prostredníctvom kvapkovej závlahy. Systém môžete ovládať i pomocou spínacích hodín s nastavením časovača.

8 Správne stanovište

V záhradných centrách na začiatku sezóny vás môže ľahko zviesť kúpa všakovakých krásne rozkvitnutých rastlín. Nie každej sa však v novom domove bude dariť. Väčšinou exotické druhy majú špecifické požiadavky a pri ich nesplnení neprospievajú a chradnú. Preto si treba pred nákupom vopred premyslieť druhy, ktorým sa bude vo vašej záhrade dariť. Vyberajte osvedčené odrody s dobrým zdravotným stavom. Ušetríte si námahu s ich ošetrovaním hneď po výsadbe.

9 Keď jazierko, tak poriadne

Znie to nelogicky, ale má to niečo do seba. Voda vo veľkom jazierku sa počas leta zohrieva pomalšie ako v malom. S teplotou je spojená tvorba rias, ktorých rozvoj je pomalší. Ryby v ňom zasa dosiahnu svoju prirodzenú veľkosť a pričom sa nebudú vôbec tlačiť. Ak však máte obmedzujúci priestor, s jazierkom radšej nešpekulujte a stavte radšej na fontánku s pumpou.

10 Praktické podlahy

Bledé prírodné kamene dokážu na terase vyčarovať neodolateľnú prímorskú atmosféru. Podlaha z pieskovca s drsným povrchom sa ale ťažko čistí, obzvlášť od fľakov z kečupu alebo oleja. Ušpineniu zabránite len ak vymyslíte vhodnú vrstvu na prekrytie podlahy. Je to však veľmi obmedzujúce a nepraktické. Podobným problémom sa vyhnete, ak si podlahu vybudujete z iného kameňa, napríklad žuly.