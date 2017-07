Doprajte trávniku hnojivo! Znížite mu šok z letných horúčav

Prečo hnojiť teraz?

Letné prihnojovanie zlepšuje regeneračnú schopnosť trávneho porastu a znižuje následky možného šoku z nadchádzajúcej horúčavy a sucha. Odporúčame používať špeciálne trávne hnojivo.

Pri dávkovaní opatrne

Pri dávkovaní hnojiva postupujte opatrne, pretože privysoká koncentrácia dusíka by mohla trávnik spáliť alebo ho vážne poškodiť. Takisto nerovnomerný rozptyl hnojiva alebo moč psov či iných domácich zvierat môžu viesť k spáleniu trávy. Nadmerná dávka dusíka má za následok trvalé poškodenie trávneho porastu i pôdy.

Keď to preženiete

Nepomôže ani dodatočný výsev, pretože sa spália aj klíčiace semená. Dobrým opatrením je pustiť na postihnuté miesta výdatný prúd vody, ktorým sa koncentrácia dusíka zníži.

Rozdeľte si dávky

Celoročnú potrebu hnojiva by ste mali rozdeliť najmenej do troch hlavných dávok, a to v mesiacoch marec/apríl, jún, a napokon august/september.

Potrebné množstvo by ste mohli rozdeliť aj na niekoľko menších dávok, ibaže vtedy rast trávy nie je veľmi výrazný.