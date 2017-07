Pestujte baklažán: Je to jednoduché

Baklažán patrí medzi plodovú zeleninu do čeľade Solanaceae, rovnako ako rajčiak a paprika. U nás je to jednoročná, bohato sa rozrastajúca rastlina, dorastajúca až do výšky 1,5 m. Konzumnou časťou je plod – bobuľa, pričom môže byť podlhovastý, vajcovitý a guľatý, široký 5 – 10 cm a dlhý až do 50 cm. Šupka je čierna, fialová, biela, zelená i žltá. Farba, veľkosť i tvar bobule závisí najmä od odrody, ale aj klimatických podmienok lokality, v ktorej sa pestuje.

Kde ho možno pestovať?

Všade tam, kde sa darí rajčiaku a paprike, možno pestovať aj baklažán. Na optimálny rast a vývin rastliny by sa mala teplota vonku cez deň pohybovať od 20 do 28 °C, v noci od 15 do 18 °C. Najvhodnejšie je slnečné stanovište, chránené pred studeným vetrom. Náročný je na vlahu, preto sa mu najviac darí v lokalitách s dostatočným množstvom zrážok. Pri nedostatku vody dochádza k opadávaniu kvetov, kvetných púčikov ako aj mladých plodov. Najviac sa darí na ľahkých, vzdušných pôdach s vyšším obsahom humusu a neutrálnou pôdnou reakciou.

Vysádzanie

Pri jesennej príprave pôdy je vhodné zapracovať maštaľný hnoj alebo kompost v dávke 3 – 5 kg na štvorcový meter. Na menších plochách možno baklažán pestovať ako následnú plodinu po skorých druhoch zeleniny, napríklad po reďkovke, šaláte, skorom kalerábe a ďalších. Priesady vypestované v skleníku či fóliovníku vysádzajte na pripravenú a urovnanú plochu od polovice mája. Približne 10 dní pred vysádzaním potreba priesady otužovať častým vetraním. Vysádzajte do sponu 50 – 60 x 25 – 35 cm.

Starostlivosť

Počas vegetácie vyžaduje baklažán dostatok vlahy, a to najmä v období nasadzovania a tvorby plodov, ale aj v období dozrievania od druhej polovice júla až do konca augusta. Ošetrovanie spočíva najmä v kyprení pôdy, čím zároveň zlikvidujete buriny. Pri pestovaní baklažánu môžete využiť aj nastielanie pôdy netkanou textíliou, čím sa vyhnete okopávaniu, zvýši sa teplota pôdy okolo koreňového systému a urýchli sa dozrievanie plodov.

Zber a uskladnenie

Na konzumáciu sú najvhodnejšie plody približne mesiac po odkvitnutí – dužina je jemná, lahodná a semená sú ešte mäkké, nevyzreté. Plody však musia mať svoje typické vyfarbenie a veľkosť, charakteristické pre danú odrodu. Obdobie zberu začína väčšinou od polovice augusta a trvá až do príchodu prvých jesenných mrazíkov. Pri zbere sa plody otrhávajú alebo odrezávajú nožom spolu so stopkou dlhou asi 2 cm. Uchovať a skladovať ich možno asi 2 – 3 týždne pri teplote 8 – 12 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 90 %.