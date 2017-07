Uhorky nakladačky z júlovej sejby: Vyberte si niektorú z osvedčených odrôd (1.časť)

Ideálne podmienky

Keďže ich koreňový systém dosahuje hĺbku asi 25 cm, najlepšie sa im darí na piesočnato-hlinitých až hlinito-piesočnatých, dobre priepustných pôdach a predovšetkým na slnečných stanovištiach.

Na sejbu používame osivo osvedčenej odrody, ale hlavne zdravé, nepoškodené, kvalitné a namorené. Morením totiž zabránime ochoreniam v začiatkoch ich rastu.

Počas vegetácie je potrebné pravidelné odburiňovanie, kyprenie pôdy a závlaha. Dôležité je udržovať prevlhčený celý pôdny horizont, v ktorom sa nachádza prevažná časť koreňového systému. Závlaha je najdôležitejšia najmä v období medzi kvitnutím a zberom plodov.

Nakladačky zberáme v konzumnej zrelosti v dvoj- až trojdňových intervaloch. Najvhodnejšie je zberať ich skoro ráno, nikdy nie počas horúceho dňa. Pozberané plody hneď spracujeme alebo ich krátko uchovávame v chlade, aby nezvädli.

Osvedčené odrody

'Othello F1' – skorá hybridná odroda určená do všetkých oblastí. Má výraznú toleranciu proti plesni uhorkovej a vírusovej mozaike. Rastlina sa vyznačuje aj dobrými regeneračnými schopnosťami. Vhodná na poľné pestovanie.

'Santana F1' – pre túto odrodu je najvhodnejšie klasické poľné pestovanie. Má hladký povrch plodu, ktorý je oválny a stredne zelenej farby. Veľmi dobre znáša stres a aj v horších podmienkach veľmi spoľahlivo a dlho rodí. Je odolná proti černi uhorkovej, tolerantná proti múčnatke, vírusu mozaiky uhorkovej a plesni uhorkovej.

'Regina F1' – skorá, plastická, hybridná, výnosná odroda, vhodná aj do chladnejších oblastí. Jej plody sa nedeformujú, je odolná proti peronospóre, múčnatke, černi uhorkovej aj proti horknutiu plodov.

'Lenka F1' – hybridná odroda, ktorá rýchlo obrastá dlhými bočnými výhonkami, čo zvyšuje jej úrodový potenciál. Je odolná proti prerastaniu a deformácii plodov. Udržiava si veľmi dobrý zdravotný stav.

'Potomac F1' – má pekné štíhle plody s pevnou konzistenciou a atraktívnou, stredne zelenou farbou. Je veľmi odolná proti plesni uhorkovej a vírusu mozaiky uhorkovej. Jej plody sa ľahko oberajú.

'Fatima F1' – je hybridná odroda so štíhlymi plodmi, s hustými bielymi ostňami. Plody zostávajú štíhle aj pri prerastení a sú geneticky nehorké. Odroda je však citlivejšia na nedostatok vlahy a na chlad. Je rezistentná proti černi uhorkovej a výrazne rezistentná proti plesni uhorkovej.

'White Wonder' – kuriozita medzi uhorkami nakladačkami, ktorej plody majú netypickú bielu šupku s bielymi ostňami. Je vhodná na tradičné konzervovanie, ale aj na konzumáciu v čerstvom stave. Je to nehybridná odroda s nízkou toleranciou proti plesni uhorkovej, preto sa odporúča jej intenzívna ochrana. Je to naozaj len kuriozita, na pestovanie vo väčšom množstve na spracovanie nie je vhodná.