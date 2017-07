Domáce zmrzliny vás dostanú! Vyskúšajte mrazivé dobroty

Využite voňavú mätu z vašej záhrady či črepníka a pripravte si mrazenú dobrotu!

Mätová kivi zmrzlina

Potrebujete: 10 kivi, 1 limetku, čerstvú mätu, 7 lyžíc medu, 2 ks plátkovej želatíny

Olúpané kivi nakrájajte na menšie kúsky a rozmixujte. Pridajte med, šťavu z limetky a lístky mäty, ktoré ste nasekali na drobno. Želatínu namočte do vody. Potom ju vyberte a rozmixujte v miske s lyžicou vody a pridajte k pripravenej zmesi z kivi. Všetko dobre premiešajte. Zmes vložte do mrazničky. Po dvoch hodinách ju vyberte a ešte raz poriadne rozmixujte. Potom ju opäť odložte do mrazničky a nechajte stuhnúť.

