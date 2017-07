Chcete chudnúť na RAW strave? Toto by ste mali vedieť

Výsledkom raw stravovania má byť udržanie si štíhlej línie a konzumácia iba zdraviu prospešných potravín. Ako je to podľa odborníkov na výživu naozaj? Kedy je hranica zdravia už prekročená a zahrávate sa s ním?

POZOR nato, čo obedujete: 3 chyby, ktoré môžu za to, že neustále priberáte!

Prepadli mu aj celebrity, a to herečka Gwyneth Paltrov, ale aj také hviezdy ako Sting či Megan Fox. Jesť by ste pri ňom mali len potraviny rastlinného pôvodu v surovom stave. Mnohí odborníci na výživu varujú: Konzumenti výlučne tejto stravy si môžu vážne poškodiť zdravie!

Cena za extrémy

Expert na genetiku, profesor Steven Jones, pre britský Independent uviedol, že raw vegánstvo by mohlo dokonca zabíjať. Či schudnete? Áno, no cena môže byť privysoká. Už po šiestich mesiacoch sa človek môže vyhladovať na smrť. Dôvodom je, že naše telá sa fyziologicky zmenili a človek už nie je schopný tráviť čisto surovú stravu. Profesor Jones upozorňuje, že už nemáme taký absorpčný mechanizmus. Stratili sme napríklad mnohé z enzýmov, ktoré takúto stravu pomáhajú tráviť.

Na čo si dať pozor?



Napriek tvrdeniam odborníka na genetiku sa mnohým ľuďom darí úspešne prežívať na surovej strave celé roky. Nebezpečná je, ak sa do nej pustíte bezhlavo.​ Foto: Profimedia.sk

Musíte si poctivo sledovať, či prijímate dostatok tukov a bielkovín.

Vegáni musia myslieť aj na to, že neprijímajú dostatok vitamínu B12 a prijímať ho z výživových doplnkov. Bez neho sa môžu dostaviť nervové, psychické, tráviace problémy či dokonca strata zraku.

Niektorí raw vegáni mávajú tiež problémy s neustálymi pocitmi chladu, celkovou únavou a slabosťou alebo aj pokazenými zubami.

Veľké množstvá sladkého ovocia môžu zuby poškodiť.

Problém môže byť aj nedostatok vitamínu A, ktorý rastlinná strava obsahuje len vo formách, ktoré organizmus musí na vitamín premeniť. Pri dobrom metabolizme by to nemalo byť prekážkou.

Pozor by si mali dávať ľudia s ochorením čriev, so zníženou funkciou štítnej žľazy, či ochoreniami pečene.

Je ekologická a prirodzená?

Mnoho ľudí sa nadchýna raw vegánstvom preto, že tým šetria príroduo, že zloženie stravy je pre človeka prirodzené. Živočíšna výroba skutočne spôsobuje veľkú časť znečistenia, preto sa mnohí eko aktivisti snažia o to, aby ľudia spotrebu mäsa obmedzili. V tomto ohľade vegáni vedú.

S prirodzenosťou raw stravy je to ale sporné. Jej priaznivci argumentujú, že sa stravujú presne ako naši predkovia. Ľudia jedli mäso odpradávna a časť potravy si tepelne upravovali. Okrem toho by sa zrejme ťažko našiel pračlovek, ktorý by v jednom jedle pomiešal kokosový olej, figy, datle, mak, stéviu a čučoriedky, teda ingrediencie z celého sveta. Moderné recepty, nielen pri raw strave, bývajú ovplyvnené globalizáciou. O prirodzenosti teda ťažko hovoriť, keďže ľudia kedysi jedli len potraviny z lokálnych zdrojov.

Raw ako súčasť jedálnička

Surová rastlinná strava je práve to, čoho majú mnohí ľudia nedostatok. Napriek tomu sa neodporúča stravovať sa výlučne týmto spôsobom. Nedostatok niektorých živín sa pri nej nemusí objaviť hneď. Niekedy to môže trvať mesiace, ba aj roky. Tepelná úprava má tiež svoje plusy a niektoré druhy rastlinnej stravy robí pre nás stráviteľnejšími. Popri surovej strave by tak mala ostať súčasťou prípravy jedál.

Bude vás zaujímať: