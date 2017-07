Radí stomatológ: Nenechajte si vytrhnúť zub, kým to nie je nevyhnutné!

Tento zub vám už nikto nespraví, musí von. Aj vy ste už podobnú vetu počuli v zubárskom kresle? Zubný lekár Vlastimil Graus z Bratislavy však radí nevzdávať sa vlastných zubov bez boja.

„Pýtajte sa, či nie je aj iná možnosť ako trhanie. Ak máte zo zuba aspoň časť zachovanú, väčšinou je liečiteľný a opraviteľný. A to aj vtedy, ak ide o zub, v ktorom už bola v minulosti robená koreňová výplň a je teda mŕtvy,“ vraví odborník na endodonciu, ošetrenie koreňových kanálikov. Vlastný opravený zub je pre vaše telo stále užitočnejší a zdravší než jeho umelá náhrada.

Vlastný zub šetrí žalúdok i črevá

Dobre ošetrený zub vám môže slúžiť nadosmrti rovnako dobre ako zdravý. Žiadny umelý pre vás rovnakú službu neodvedie. „Žuvacia schopnosť mostíka je len sedemdesiat percent oproti vlastnému chrupu. Pri snímateľnej náhrade je to tridsať percent. To sa musí odraziť na tráviacom trakte a neskôr aj na celkovom zdraví,“ vysvetľuje zubný lekár.

Trávenie sa totiž začína v ústnej dutine, kde potravu začnú pri hryzení spracúvať enzýmy obsiahnuté v slinách. Len z dobre rozžutej potravy dokáže telo vyťažiť všetky potrebné živiny. „Ak sa v ústach nepožuje dostatočne, väčšmi sa potrápi tráviaci trakt. Z toho môžu prameniť zápaly žalúdka, čriev a podobne,“ upozorňuje lekár na jeden z vážnych dôvodov záchrany zuba.

Pozor na zápaly

Výhodou vlastného zubu je aj to, že pri ňom funguje ochrana, ktorá nedovolí, aby mikroorganizmy z úst zostúpili popri zube nižšie, až do krvného obehu. „Okolo vlastného zuba stále vyteká tekutina s obsahom enzýmov a látok, ktoré bránia mikroorganizmom a ich produktom preniknúť do tela. Okolo implantátu sa síce vytvorí väzivový kruh, ale ten nemá takúto funkciu,“ vraví doktor Graus. Samozrejme, platí to len vtedy, ak je vlastný zub ošetrený dobre a okolo jeho koreňov sa netvoria zápaly. Tie totiž môžu škodiť inde v tele – na srdci, obličkách, kĺboch.

Záchrana je lacnejšia

Na Slovensku je zubných lekárov, ktorí sa viac venujú ošetrovaniu koreňových kanálikov, asi tridsať. Aj keď to nemusí byť práve váš stomatológ, neurobíte chybu, ak sa ho na najbližšieho špecialistu opýtate. K endodontistovi nepotrebujete výmenný lístok ani odporúčanie od svojho ošetrujúceho zubára, no zákrok si musíte hradiť z vlastného.

Stále je to však lacnejšie než síce rýchle a poisťovňou čiastočne hradené vytrhnutie zuba, no nasledujúce financovanie náhrady vás už príde na podstatne viac. Samozrejme, najlepšie by bolo, keby ste sa do štádia riešenia kanálikov či umelých zubov vôbec nedostali.

2 dôležité pomôcky

Podľa zubných lekárov je to pomerne jednoduché a stačia na to 2 veci: dobre zvládnutá zubná hygiena, s ktorou vám pomôžu pravidelné návštevy u zubnej hygieničky, a správne stravovacie návyky.

Výhody a nevýhody vlastného zubu

+ Oprava vlastného zuba je lacnejšia a rýchlejšia než výroba, vsadenie a vhojenie implantátu.

+ Ochranná sulkulárna tekutina, ktorá stále vyteká okolo zuba, obsahuje látky zabraňujúce prieniku mikroorganizmov popri zube do tela.

+ Žuvacia schopnosť potravy je stopercentná.

- Mŕtvy zub stráca reflex, ktorý bráni zdravému zubu zahryznúť do príliš tvrdého, preto sa môže skôr zlomiť.

-Hrozí parodontitída, zápalové ochorenie jemných vláken, ktoré držia zub v kosti, takže časom môže zub pri zlej zubnej hygiene vypadnúť.

-Nedokonale vyčistené koreňové kanáliky mŕtveho zuba môžu spôsobiť zápal, preto treba zub opätovne otvoriť a dať novú koreňovú výplň, čo nie je lacné.

Výhody a nevýhody implantátu

+ Nemá korene, v ktorých by sa mohli množiť mikroorganizmy a vytvárať zápal.

+ Nikdy ho nenapadne zubný kaz.

- Popri implantáte je prienik mikroorganizmov do tela väčší.

- Po zlomení ho nie je možné opraviť.

- Hrozí periimplantitída, zápalový proces v blízkosti implantátu, ktorý môže viesť až k uvoľneniu implantátu z kosti.

- Ide o cudzí predmet v kosti. Životnosť implantátu je značne individuálna a závisí od hygieny viac ako pri vlastných zuboch.