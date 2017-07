Chirurgovia zažili šok: Neverili by ste, čo žene našli v oku!

Doslova zdesenie zažili britskí chirurgovia pri obyčajnej operácii sivého zákalu. Nechápali, že sa staršia pacientka nesťažovala. Ako to len mohla vydržať?

Lekári zo Solihull Hospital identifikovali pri bežnom zákroku v oku 67-ročnej pacientky modrasté teleso. Neskôr zistili, že ide o 17 zlepených kontaktných šošoviek. Po dôkladnejšej prehliadke našli ďalších 10! „Nikto z nás niečo takéto ešte nevidel a naozaj sme boli prekvapení, že si pacientka nič nevšimla, pretože jej to mohlo spôsobovať značné podráždenie," povedal pre odborný časopis Optometry Today člen tímu chirurgov, Rupal Morjaria.



Takto vyzeralo 17 zlepených šošoviek. Zdroj foto: Chirurg Rupal Morjaria

Problémy pripisovala veku

Aj sama pacientka bola podľa lekárov prekvapená. Domnievala sa, že pocity nepohodlia v oku sú v jej veku normálne a dôvodom je len nedostatočná produkcia sĺz. Kontaktné šošovky nosila 35 rokov a nikdy sa u očného nesťažovala. Na kontrole dva týždne po zákroku uviedla, že naozaj pociťuje veľkú úľavu.



Nájdené šošovky. Zdroj foto: Chirurg Rupal Morjaria

Bude vás zaujímať:

Môžu sa v oku naozaj stratiť?

Strata kontaktných šošoviek v oku je bežným problémom, no zvyčajne si nájdu cestu von. „Skrývajú sa, zložené pod horným viečkom. Vačky zabraňujú ich posunu. Ak s vám šošovka „zatúla", môže sa nachádzať iba na jednom z týchto dvoch miest," vysvetlila hovorkyňa Asociácie optometristov Ceri Smith-Jaynes pre britské BBC.

Kontrolu nepodceňte!



Foto: Profimedia.sk

Nosíte kontaktné šošovky? Tento bizarný prípad chirurgovia zverejnili práve z dôvodu zvýšenia povedomia o nutnosti pravidelných kontrol, ktorými môžete predchádzať zbytočným komplikáciám.

Zdravé rady: Leto s dioptriami a šošovkami: Cestujte bez nečakaných komplikácií

Ak ich nestriedate s dioptriami, za lekárom by ste mali prichádzať o to častejšie. Majte však na pamäti, že ich nie je vhodné nosiť dlhšie než 8-10 hodín vkuse a už vôbec s nimi nespite. Cez šošovky do oka ľahko preniknú mikroorganizmy, ktoré spôsobia zápal. Stačia pritom špinavé ruky či puzdro.

Desivé FOTO: Žena si pol roka nečistila kontaktné šošovky, takto dopadla

Oko