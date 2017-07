Odborníci varujú BIOmatky: Pre TOTO nejedzte pilulky z vlastnej placenty!

Odborníci varujú matky pred užívaním tabletiek vyrobených z ich placenty. Môžu nakaziť svoje deti. V Oregone takto ochoreli dve bábätká na streptokokovú infekciu.

Vedci tvrdia, že konzumácia vlastnej placenty neprináša žiadne zdravotné benefity. Napriek tomu stále existuje mnoho matiek, ktoré si zo svojej placenty dávajú vyrobiť pilulky, prípadne ju zmrazia či uvaria a to potom užívajú. Okrem iného veria, že im pomôže podporiť tvorbu materinského mlieka, zbaviť sa depresie či posilniť puto medzi matkou a jej dieťaťom. Lekári však najnovšie varujú, že pilulky, na ktoré si mnohé Američanky nechávajú spracovať placentu u špeciálnych firiem, spôsobili ochorenie viacerých bábätiek.

Neautorizované firmy

Móda nechať si spracovať placentu na tabletky sa rozšírila asi pred 10 rokmi, po tom, ako sa s tým na sociálnych sieťach pochválili niektoré celebritné matky. Výskumníci z University of Nevada v Las Vegas odhadujú, že dnes si po pôrode túto službu objednávajú desiatky tisíc Američaniek. Nové svetlo na túto čudnú módu vrhá prípad z Portlandu v Oregone, kde vlani na jeseň ochoreli dvojčatá a viacerí odborníci aj lekári si myslia, že to spôsobili kapsule s placentou, ktoré užívala ich matka.

Ide najmä o to, že na takéto spracovanie ženskej placenty neexistuje žiadny oficiálny predpis a nie je preto ani záruka, že produkt bude nezávadný, bez choroboplodných zárodkov.

Kontaminované pilulky?

Novorodeniatka v Oregone ochoreli na streptokokovú infekciu prvý krát hneď po pôrode. Lekári prišli k záveru, že sa nakazili počas pôrodu od svojej matky. Tá neskôr začala užívať kapsule zhotovené z jej placenty. O pár týždňov bábätká opäť ochoreli a lekári sú presvedčení, že tentokrát boli na vine pilulky z placenty. Testy totiž odhalili, že sú v nich príslušné baktérie.

Podľa odborníkov firma, ktorá placentu spracovala do tabletiek, ju v procesy výroby nezahriala dostatočne na to, aby sa z nej odstránili choroboplodné zárodky. Proces výroby „placentových kapsúl“ nie je veľmi komplikovaný a ide skôr o „kuchárčinu“ ako o vedu - placenta sa vyčistí, lisovaním sa z nej vytlačí krv a na noc sa umiestni do sušičky. Vysušená sa rozreže na prúžky, pomelie a práškom sa naplnia želatínové kapsule.

Strom z placenty

V prírode zje svoju placentu väčšina cicavcov. Človek a ťava boli výnimkou až do 60-tych rokov 20. storočia, kedy sa stal módou prirodzený pôrod a akýsi „návrat k prírode“. Objavilo sa tiež vedecké tvrdenie, že placenta je oveľa lepším zdrojom železa ako pilulky z lekárne. V starej Číne využívali ženské placenty v liečiteľstve, nešlo ale o to, že by ju konzumovala čerstvá matka. U nás si tiež viaceré známe mamy nechali zmraziť svoju placentu. Niektoré slovenské mamičky si ju dávajú do kvetináča či do záhrady, kde na počesť dieťatka zasadia stromček...

