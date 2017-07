VIDEO: Štípanie, svrbenie, bolesť. Dajte pozor, aby takto nedopadlo aj vaše skrášľovanie

Receptov na domáce pleťové masky je mnoho, nie všetky návody na internete majú šťastný koniec. Čo nepatrí na tvár?

Droždie nepatrí len do pečenia: TÁTO maska vám pomôže bojovať s akné!

Aplikácia majonézy na tvár, drhnutie pleti s alkoholickými roztokmi, ktoré majú zničiť akné. Pestrými nápadmi sa internet len tak hemží. Na nočnú moru niektorých dievčat sa prednedávnom zmenilo aj nanášanie populárnej čiernej čistiacej kórejskej masky. Mnohým ženám sa na tvár doslova prilepila a nechcela sa ich pustiť. Samozrejme opäť išlo o podomácky vyrobenú masku.

Radšej do šalátu

Jednou zo surovín, pred ktorou varujú dermatológovia dospievajúce dievčatá, je majonéza. Áno, aj túto hmotu si mnohé pridávajú do pleťových masiek. Jej použitie je otázke aj v jedálnom lístku, určite však nepatrí na tvár. „Obsahuje príliš veľa oleja, tuk môže vyvolať tvorbu akné, upchá póry a na pleti sa môžu premnožiť kožné baktérie,“ varuje doktorka Rebeca Tung. Aplikácia majonézovej masky môže odštartovať skutočné problémy.

Popálili ste sa?

Pri domácich ošetreniach pleti príliš neexperimentuje ani so škoricou. Hoci vás môže lákať jej príjemná vôňa, drobné zrniečka pôsobia ako peeling, ale pokožku môžu výrazne podráždiť. V niektorých prípadoch sa dokonca objavili akoby drobné popáleniny. Účinok možno prirovnať ku koreniu. Celosvetovým hitom sa pred časom stala čierna kórejská maska. Jej základnou surovinou je uhlie, aby ste však doma dosiahli lepivý efekt, ktorý má vytiahnuť z pórov nečistoty, začali si do nej dievčatá doma pridávať lepidlo. Ak tak internet zaplavili obrázky plačúcich tínedžeriek.

Lepidlo na tvár

Všetci zdôrazňujú, že na prípravu používajú netoxické lepidlo. Ale stále je to len lepidlo. „Hoci je netoxické, to neznamená, že je aj hypoalergénne. Preto maska môže vyvolať alergickú reakciu,“ varuje americká dermatologička Christine Choi Kim. „Vždy, keď použijete produkty, ktoré nie sú špeciálne určené danú lokalitu, napríklad tvár, môže to skončiť, podráždením, alergiou alebo žiadaný efekt nebude fungovať.“

