Rýchly a neskutočne dobrý DEZERT: Jahody si naplňte citrónovým krémom!

Sladkokyslé spojenie chutí. Svieže, letné, dokonalé! Jahody prospievajú kĺbom, cievam a upravujú cholesterol.

Jahodám je ťažké odolať. No prečo by ste to robili? Vôbec sa v nich neobmedzujte. Sú plné vitamínov a podporia pitný režim.

Vedeli ste, že...

...v roku 1714 francúzsky inžinier pri ceste do Južnej Ameriky zistil, že v v Čile a Peru rastú omnoho väčšie jahody, a tak sa vďaka jeho pričineniu dostali aj do Európy. Dnes rozlišujeme až 10 rôznych odrôd tohto ovocia, ktoré sa odlišujú textúrou, veľkosťou a „odoleskami" chutí. Od ostatného drobného ovocia ich odlišujú najmä jadierka na povrchu. V priemere sa ich v jednej jahode vyskytuje asi 200.

Jahody sú obľúbenou ingredienciou mliečnych dezertov. A my sme si pre vás pripravili jeden úplne jednoduchý, no pritom vynikajúci recept. Jeho autorkou je Veronika Kollárová. Pustite sa do toho! Ak to nestihnete dnes, tak cez víkend určite potešte aj svojich známych.

RECEPT: Jahody plnené citrónovým krémom

Potrebujeme:

2 žĺtky,

35 g trstinového cukru,

35 g citrónovej šťavy,

kôra z 1 citróna,

25 g masla,

125 g mascarpone,

veľké jahody,

mäta na ozdobu.

Postup:

Obrie jahody očistíme, zrežeme špičku, aby lepšie stáli, a vyrežeme aj časť vnútra, aby sme ich mohli naplniť. Na základ krému vymiešame všetky suroviny okrem mascarpone nad horúcu vodu do zhustnutia. Dáme ho do chladničky celkom vychladnúť, až potom pridáme vyšľahané mascarpone. Krémom naplníme cukrárske vrecko a jahody. Zdobíme mätou.

