Okamžitý slim efekt! Neuveríte, čo s vizážou dokážu tie správne šperky

Nielen šikovný strih šiat, ale aj vhodný výber šperku opticky uberie pár kíl. Treba len vedieť, ako na to.

Šperky priťahujú pohľady. Preto si nimi zvýrazňujte partie, ktoré na sebe považujete za atraktívne. Vo všeobecnosti sa držte pravidla – ak máte hruškovitú postavu, sú pre vás vhodné dlhé náhrdelníky, hojdavé náušnice, robustné náramky. Takto odvediete pozornosť od bokov a stehien.

Čítajte aj: Magnet, sprej i šperky na chudnutie! TOP reklamné bludy, ktoré vás namotajú

Ak máte postavu tvaru jablka, siahnite, naopak, po krátkych retiazkach aj náušniciach, jemnejších náramkoch. Zacielite tak pozornosť okolia vyššie, než je vaše bruško, skôr na krk a tvár. Navyše, ženy-jablká mávajú zväčša atraktívne štíhle nohy, tak prečo sa nimi nepochváliť. Pokojne si doprajte i retiazku okolo členka. Druhé dôležité pravidlo je – nepredávkujte sa! Priveľa šperkov či viac výrazných ozdôb naraz vyzerá lacno a nevkusne. Jeden efektný kus, hoci nápadný prívesok, znamená, že ostatné šperky už musia byť v pozícii decentných a jednoduchých doplnkov.

Nápadné náušnice

Honosnejšími ozdobami do uší, či už kruhmi, alebo visiacimi, dosiahnete skvelý efekt vždy. Všimnite si to sama na sebe, ak má kolegyňa či priateľka nápadné náušnice, priťahujú váš pohľad, však? Práve kruhy či dlhšie pohojdávajúce sa ozdoby pozitívne formujú tvár, zvýrazňujú lícne kosti a odvádzajú pozornosť od prípadných oblín na bokoch, bruchu či od väčšieho poprsia, na ktoré nechcete upozorňovať.

Takto šikovne odviedla pozornosť od nedostatkov postavy brošňa na saku Evy Pavlíkovej. Aké triky používajú ďalšie známe dámy? Sledujete FOTOGALÉRIU pod článkom!

Hrubý či tenký náramok?

Ak máte silnejšie ruky, nebojte sa nosiť široké, robustné náramky. Mohutnejšie šperky upútajú viac ako bucľatá ruka. Naopak, ak máte tenké, jemné kosti, veľké náramky by v kontraste s vašimi tenšími rukami nevyzerali elegantne. Pre vás sú pekné retiazky, šnúrky, úzke krúžky či malé perličky.

Dlhé reťaze

Hornú časť tela opticky predĺžia retiazky a náhrdelníky siahajúce do polovice hrudníka, prípadne náhrdelníky v tvare Y zasahujúce až po ryhu medzi prsami. Krk bude pri takejto jednoduchej finte pôsobiť dlhšie a štíhlejšie. Buďte však opatrná pri kombinovaní s dlhými náušnicami, aby ste to neprehnali. Pokojne si vyberte výrazné, no kratšie náušnice. Takto sa pozornosť sústredí na vašu tvár a nápadné šperky odlákajú pohľady od bruška či od nižších partií. Drobnú postavu „natiahne“ náhrdelník visiaci až medzi prsia a pás.

Prstene

Nápadné prstene s veľkým očkom a bohatým zdobením sú vhodnejšie pre ženy vo veľkosti L či XL, ktoré chcú odľahčiť vzhľad krátkych hrubých prstov. Ak nepotrebujete okato upozorňovať na ruky a prsty, lepšiu službu vám spraví elegantný a vkusný prstienok bez obrovského kameňa.

Niečo pre krásu: Nakŕmte vlasy! Ktoré vitamíny vaša hriva potrebuje po dovolenke najviac?