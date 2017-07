Ako sa na dovolenke vyhnúť žalúdočným problémom + SÚŤAŽ o víkendový pobyt v Tatrách

Naša tráviaca sústava je počas letnej dovolenky v zahraničí náchylnejšia prihlásiť sa o slovo než inokedy, keď sme v starom známom prostredí.

Keď to najmenej čakáme sú „raz-dva“ na svete nepríjemné žalúdočné kŕče, častokrát sme nútení behať na toaletu a nie je vylúčené, že sa môže tento scenár skončiť kvôli črevnej nákaze aj na pohotovosti. Ako sa chrániť a čo robiť, keď to na nás príde?

Riziko problémov tráviaceho ústrojenstva počas dní zaslúženého relaxu by sme nemali v žiadnom prípade podceňovať. Najmä, ak plánujeme dovolenkovať v exotickejších destináciách, v prostredí, na ktoré nie sme zvyknutí. Ich spúšťačom sú vo väčšine prípadov nákazy, ktoré majú súvis s miestnymi hygienickými podmienkami. „Ide predovšetkým o hygienu vody a spôsob, akým sú dopestované, skladované, predávané a pripravované potraviny, ktoré pritom vôbec nemusia javiť známky nákazy. Najtypickejším prejavom črevných infekcií je hnačka,“ vysvetľuje MUDr. Alžbeta Béderová, CSc., vedúca odboru podpory zdravia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Bratislave.

Na čo si dať pozor

Vo väčšine krajín subtropického pásma sa neodporúča v žiadnom prípade piť vodu z vodovodu. Hlavou zásadou je piť len balené, hygienicky uzavreté vody a minerálky. Veľký pozor si treba dať aj na ľad v nápojoch. Z jedál by ste mali byť vo všetkých prímorských krajinách opatrní najmä pri rybách a morských živočíchoch. Tie si treba vyberať vždy čerstvé a počkať na ich dostatočnú tepelnú úpravu. „V exotických krajinách, akými sú napríklad Egypt, Tunisko či Turecko, je veľkým rizikom aj konzumáciu akéhokoľvek tepelne nedostatočne upraveného mäsa, vajec a listovej zeleniny,“ hovorí MUDr. Alžbeta Béderová. Ovocie sa odporúča jesť iba také, ktoré sa dá ošúpať. Veľmi vhodné sú citrusové plody, pretože kyslým prostredím bránia prežívaniu mnohých mikroorganizmov.

Okamžitá pomoc pri akútnych problémoch

Ak vám aj napriek opatrnosti a prevencii predsa len náhle znepríjemní dovolenku hnačka, bolesti žalúdka či nevoľnosť spojená s nutkaním na zvracanie, je treba rýchlo konať. „V takýchto situáciách by sme mali jednak nahradiť stratené tekutiny a zároveň užiť prípravok, ktorý je pre žalúdok a črevá v čase akútnej núdze len minimálnou záťažou a ktorý zároveň aktívne prispeje k rýchlemu obnoveniu narušenej rovnováhy vnútornej mikroflóry,“ odporúča MUDr. Alžbeta Béderová.

Takýmto riešením je aj voľnopredajný prírodný výživový doplnok GastroKit od českého výrobcu Brainway. Tento prípravok obsahuje spomedzi ostatných alternatív na trhu ojedinelú a mimoriadne silnú koncentráciu čisto prírodných zložiek. Prvou z nich je výťažok zo živice stromu pistácie mastixovej, ktorej účinky pri liečbe mnohých zdravotných problémov v spojení so žalúdkom dokladujú už starovekí Gréci. Druhou účinnou zložkou je výťažok zo sladkého drievka. Kombinácia týchto rastlinných zložiek obsahuje biologicky aktívne látky, ktoré pôsobia ako prebiotiká. To znamená, že na rozdiel od napríklad klasického čierneho uhlia nielen prinášajú okamžitú úľavu, ale zároveň obnovujú rovnováhu v narušenej črevnej mikroflóre, prispievajú k ochrane slizníc a pomáhajú tak uviesť tráviace ústrojenstvo v krátkom čase späť do normálneho režimu.

Výživový doplnok prináša vďaka svojmu unikátnemu, čisto prírodnému zloženiu okamžitý účinok pri rôznych formách žalúdočných problémov. Prípravok je vhodné a bezpečné užívať aj v prípade nutnej kombinácie s liekmi a keďže jeho zloženie prispieva k neutralizácii žalúdočných štiav a črevnej mikroflóry je vhodnou alternatívou „záchrany" aj po nadmernom užití alkoholu.

