Sledujte! Jediný pohľad na tieto FOTO zmení chémiu vášho mozgu! Tiež to cítite?

Prečo zívate spolu s inými? Prečo vás zabolí, ak si niekto ublíži? Prekvapí vás, ktoré pocity dokážu byť ešte „nákazlivé"!

Ak to neuvidíte, neuveríte: Centrum známeho mesta nespoznáte!

Juuuj to svrbíííí

Pohľad na človeka, ktorý sa škrabe alebo na niečo konkrétne, čo svrbenie spôsobuje, napríklad vši, štípanec po komárovi či obyčajný záber na nechty na koži, vo vás môže vyvolávať nutkanie poškrabať sa. A nie je to len psychikou!

Podľa amerických vedcov z Washingtonskej univerzity v St.Louis sa pri takomto podnete uvoľňujú v mozgu chemické látky, ktoré vedú nervové vzruchy z kože do miechy. Vedci prišli ešte na jednu zaujímavosť. Človek so zdravou pokožkou sa škrabe na presne rovnakých miestach ako človek na obrázku, no ak trpíte dermatitídami, siahnete si na kožu úplne inde.