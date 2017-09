FOTO: Kam na výlet? Pozrite sa na Gemer z veže a spoznajte Dobro!

Rožňava: Ostreľovali ju Turci!

Neopakovateľnou pamiatkou Gemera je unikátna strážna veža, ktorá stojí na námestí v Rožňave od polovice 17. storočia. Stavitelia vypočuli prosby baníkov a v čase výpadov Osmanskej ríše voči Uhorsku ju vytiahli do výšky viac ako tridsaťšesť metrov. Stráž z nej stále pozorovala okolie. Je na nej nielen strieľňa, ale o pohnutých časoch svedčí aj turecká delová guľa na južnej fasáde.

Verejnosti sprístupnili strážnu vežu presne pred desiatimi rokmi a pohľad z nej si môžete vychutnať za euro. Z veže dovidíte nielen na honosné budovy na rožňavskom námestí a kostoly, pokocháte sa aj širokými roklinami na všetky svetové strany. Lístok si kúpite v informačnom centre, otvorené je cez týždeň od pondelka do piatka v čase od 8.00 do 18.00, v sobotu od 9.00 do 17.00 a v nedeľu od 12.00 do 18.00.

Dolná Krupá: Príbeh slovenskej gitary

Prvá rezofonická gitara na svete sa volala tricone, neskôr sa zrodil jej slávny drevený model so slovenským názvom dobro. Má takmer sto rokov a v USA ho vyrobili Slováci Ján a Rudolf Dopjerovci, ktorí prežili detstvo v Dolnej Krupej pri Trnave. Rezofonická gitara je dnes súčasťou amerického kultúrneho dedičstva a v posledných desaťročiach aj symbolom „unplugged“ hudby.

Poznáte ju najmä z country skladieb. Viac o príbehu gitary sa dozviete v kaštieli v Dolnej Krupej. Cez leto je otvorený: utorok až piatok od 8.00 do 15.30, posledný vstup o 14.30; sobota, nedeľa: vstup do kaštieľa o 13.00, 14.30, 16.00. Základné vstupné sú 2 eurá.

