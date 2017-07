FOTO Neznesiteľné horúčavy a neprejazdná diaľnica: Ľudia v kolónach trpeli!

Podľa doterajších informácií vodič Scanie s prívesom zo zatiaľ nezistených príčin narazil do stredových betónových zvodidiel a posunul ich do protismeru.

Pri náraze sa odpojil ťahač od prívesu, ktorý následne prešiel do protismeru a zostal prevrátený v ľavom a strednom pruhu.

"Po náraze do posunutých zvodidiel skončil v priekope Peugeot Boxer a Mercedes. Betónovej prekážke sa chcel vyhnúť vodič VW Transporter a prešiel do pravého pruhu, kde sa zrazil s poľským návesom nákladného auta. Poľské nákladné auto ešte narazilo do Volva XC90. Spolujazdca vodiča, ktorý narazil do zvodidiel previezli do nemocnice leteckí záchranári," informovala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.

Na zistenie alkoholu mu odobrali krv. Šesť ľahko zranených záchranári ošetrili na mieste a previezli ich do bratislavských nemocníc. Alkohol im pri dychových skúškach nezistili.

Ako uviedla Mihalíková, záchranné zložky okrem odstraňovania následkov dopravnej nehody zabezpečovali aj pitný režim posádok vozidiel, ktoré zostali stáť v kolóne.

Pomáhali aj policajti, ktorí v tom čase neboli v službe. Po odstránení stredových zvodidiel otáčali vozidlá, aby mohli vyjsť z kolón. Desiatky dopravných policajtov následne usmerňovali a koordinovali dopravu.

Diaľnicu sa čiastočne podarilo sprejazdniť až vo večerných hodinách. Predbežné škody na dvoch nákladných a dvoch osobných autách, betónových a oceľových zvodidlách vyčíslili na 156-tisíc eur.