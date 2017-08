Nádherné dievča zabili ohavným spôsobom: Keď sa dozviete dôvod, zamrazí vás!

Vo vile, kde bývala s rodinou, bola sama s kamarátkou, keď dovnútra vtrhli maskovaní muži. Celine násilne vytiahli zo sprchy, uštedrili jej elektrošoky. Ju aj jej kamarátku zviazali, zabalili do plachty a v dodávke odviezli do 5 míľ vzdialeného rozostavaného domu. Celine následne muži znásilnili a podrezali jej hrdlo. To isté spravili aj druhému dievčaťu, tomu sa však sa napriek porezanému hrdlu podarilo utiecť. Informácie priniesol portál Čas.sk.

Z otrasného zločinu boli obvinení Majhid Arshid (33) a Vincent Tappu (28). Ako píše Daily Mail, je dokázané, že išlo o ,,vraždu zo cti“. Mužom sa totiž nepáčilo, že sa dievčina zaľúbila do arabského moslima a začali spolu chodiť. ,,Obeť mala vzťah s arabským moslimom. Členovia rodiny to neschvaľovali, pretože sú indickí moslimovia,“ povedala na súde prokurátorka Binita Roscoe. Celine bola nádejná mejkap artistka.