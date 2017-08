Nebezpečný Trnavčan Marek: Na dvoch Srbov mal zaútočiť nožom!

Jedného bodli do chrbta a pravej ruky, pričom ho udierali päsťami do celej tváre. A druhého, ktorý prišiel na miesto neskôr, napadli s nožom do oblasti krku.

Obe zranenia si vyžiadali jednorazové ošetrenia v trnavskej nemocnici s presne nezistenou dobou liečenia.

"Zo skutku je podozrivý 31-ročný Trnavčan, Marek Jilly. Okresná prokuratúra v Trnave vydala v súvislosti s týmto prípadom súhlas na jeho zadržanie. Ak ste muža videli a poznáte miesto jeho súčasného pobytu, akékoľvek informácie k osobe oznámte na linke 158," informovala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.