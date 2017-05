Nikola, vráť sa domov! Zúfalý odkaz nešťastnej mamy školáčke (13) z Levoče

Okolnosti zmiznutia školáčky sú zvláštne. Nikola sa vybrala spolu s bračekom tretiakom do školy.

Lenže do vchodu určeného pre druhý stupeň nedorazila a odvtedy jej niet.

Po niekoľkých hodinách sa našla jej školská taška na autobusovej stanici. “Menovaná sa odvtedy svojim príbuzným neozvala a ani o sebe nepodala žiadnu správu,” informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Migaľová.

V minulosti ušla z domu

Lenže nie je to prvý raz, čo Nikola zmizla. Stratila sa aj pred Veľkou nocou, policajti ju našli po šiestich dňoch pri Žiline. “Jej otec ju odmala viedol na zlé chodníčky,” posťažovala sa jej mama na svojho exmanžela.

Dievčatko preto bolo v krízovom centre a jej mama sa ju snažila všemožne dostať späť do svojej výchovy. “Je veľmi starostlivá, o dcéru sa stará, snaží sa, aby viedla riadny život, chodila do školy a učila sa, radila sa so psychológmi, aký postup zaujať,” chválili učiteľky z levočskej základnej školy Julianu ako rodiča.

Nešťastná žena má aj chlapčeka tretiaka, s ním nie sú žiadne problémy. Jej deti v Levoči začali navštevovať školu iba nedávno, keď sa matka prisťahovala do ich mesta z Hliníka nad Hronom. “Správanie v škole mala aj Nikola dobré, nesťažovali sa na ňu učitelia. Mala síce medzery, ale napredovala a zlepšovala sa v učení. Keby zotrvala, mohla to dotiahnuť aj na dvojky,” dodali pedagogičky.

Stretli ju v Košiciach

Podľa Juliany Nikolu naposledy videli v Košiciach, kde si od náhodnej okoloidúcej pýtala 50 centov, ktoré jej chýbali na vlak do Žiliny. “Má v Ružomberku kamaráta Mareka, ktorý s ňou bol v diagnostickom ústave. Policajti ho kontaktovali telefonicky, ale neodpovedá. Už raz sa za ním vybrala, našli ju potom železniční policajti na vlakovej stanici medzi bezdomovcami. Vravela mi, že jej nikto nezabráni sa s ním kamarátiť a že ona si chce užívať, škola ju nebaví,” dodala zúfalá matka, ktorá musí brať lieky na upokojenie.

S dcérou si nevie rady, hoci by veľmi chcela. “Mám o ňu strach. Neviem, či nie je náhodou tehotná. Keď ju však nájdu, polepšovňa ju neminie: “Kurátorka povedala, že tam bude do dospelosti.”

Svojej dcére odkazuje jediné: “Vráť sa!”

Videli ste Nikolu?

Policajtom sa školáčku doteraz nepodarilo vypátrať. Nikola je vysoká 148 cm, má štíhlu postavu, zelené oči a rovné blond dlhé vlasy po pás. Oblečené mala čierne elastické nohavice, šedú mikinu a biele tenisky.