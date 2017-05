Marek, ktorý mal na Orave zneužiť školáčku: Jeho učiteľka šokuje

Sudkyňa Okresného súdu v Námestove poslala Marka Ch. za ohavný čin za mreže. Tam si počká na rozsudok súdu a trest za zneužitie nevinnej školáčky.

Aj keď sa mal Marek ku všetkému priznať, voči väzbe sa odvolal. Krajský súd v Žiline jeho sťažnosť zamietol a na slobodu ho nepustil. Marek tak ostáva za mrežami.

Pôsobí milo a dôveryhodne

To, že Markovi naletela a sadla si do jeho auta, teraz školáčka veľmi ľutuje. No podľa jej slov vyzeral muž slušne a dôveryhodne.

Zrejme takto pôsobil aj na iných, aj voči manželke sa vraj vždy správal dobre a zamilovane.

Podľa našich informácií Marek dobre iba pôsobí. Už od malička s ním boli samé problémy.

Učiteľka prehovorila

Marek, ako sme sa dozvedeli, bol riadnym kvietkom ešte v mladosti. Denníku Plus JEDEN DEŇ sa podarilo nájsť jeho triednu učiteľku, ktorá ho učila na gymnáziu v Námestove. Pre zlé správanie a slabé výsledky v škole dokončil len prvý ročník. „Bol veľmi nevyspytateľný. Okrem toho, že sa zle učil, vystrájal a bol niekedy nekontrolovateľný. Veľakrát sme ho upozorňovali na poriadok a aby bol disciplinovaný," spomína triedna učiteľka. "Jeho matka bola v škole párkrát, dokonca vynadala učiteľom," dodáva.

Z gymnázia odišiel Marek na inú strednú školu. „Išli sme aj na výlet, no jeho sme pre zlé správanie nezobrali. Nemohla som si dovoliť riskovať,“ dodala učiteľka, ktorá si na neho veľmi dobre spomína.

Siahol po drogách?

Marek mal problémy nielen v škole, ale aj neskôr v zamestnaní. Podľa tých, ktorí ho poznali, holdoval alkoholu a dokonca sa mal uchýliť k drogám. „Užíval lieky, liečil sa, no zrejme mu to nepomohlo, alebo vysadil lieky a preto bol taký aký bol,“ povedala Markova známa.

Ponúkal jej cigarety a alkohol

Všetko vyvrcholilo 3.mája, kedy Marek uniesol a zneužil desaťročnú Veroniku. Školáčka šla domov po prípravách na prvé sväté prijímanie.

Jej mama prezradila, že muž mal Veronike najskôr ponúknuť pivo a cigarety.Keď odmietla, navrhol, že ju odvezie aspoň domov. Veronika sa priznala, že Marek vyzeral veľmi milo a dôveryhodne, preto mu aj uverila.

Policajt jej neveril

Únosca ju odviezol na odľahlé miesto, kde Veroniku zbil a sexuálne zneužil. Ubolené dievčatko chcelo zalarmovať políciu a vytočila číslo 158. Policajt ju najprv pre zlý signál nepočul, preto zavolala ešte raz. Vtedy jej povedal, aby si nerobila žarty a zložil telefón.

Riaditeľ žilinskej polície dal celú vec prešetriť a zistil, že v tomto prípade naozaj zlyhal policajt na 158, ktorý dievčatku neuveril a na miesto nevyslal hliadku.

Krátko po incidente ho preradili na miesto pochôdzkára a znížili mu plat. Uvažovali, že ho prepustia z policajného zboru. Zatiaľ zostáva v uniforme. Veronika ani jej mama mu neprajú nič zlé, hoci ignoroval volanie školáčky o pomoc.

Viete o zneužívaní detí? Ohláste to! V tomto prípade ide o trestný čin. Takže ak o podobnom prípade viete a neriešite to, pomáhate páchateľovi. Zákon to definuje jasne. Pokiaľ trestnoprávna osoba vykoná súlož s osobou mladšou ako 15-rokov alebo takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije, potrestá sa odňatím slobody až na 15 rokov. Nesmiete sa zľaknúť vyhrážok alebo prosieb človeka, ktorého podozrievate zo zneužívania dieťaťa. Jeho konanie ihneď oznámte. Ak došlo k zneužitiu dieťaťa, to by malo okamžite vyhľadať niekoho, komu dôveruje.

