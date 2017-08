Stačila malá nepozornosť za volantom a nešťastie bolo na svete: Štyri deti ratovali záchranári!

Dvaja chlapci a jedno dievčatko, ktoré prázdninujú v Pincinej ani len netušili, že prejsť na druhú cestu po priechode sa im môže stať osudným. Keď sa už chystali prechádzať, dávalo im prednosť auto z Maďarska. Po chvíli však do vodiča s maďarskou poznávacou značkou narazilo odzadu auto a Maďara odhodilo priamo do troch nič netušiacich detí.

Po náraze deti odhodilo do priekopy a museli prísť dve sanitky. Našťastie obišli so zlomeninami, odreninami a pomliaždeninami. Zranené bolo aj dievčatko z maďarského auta, ktoré tiež priviezli sanitkou do nemocnice v Lučenci.

„Takým vodičom by som hneď zobral vodičský preukaz. Neviem kde hľadel, veď tie deti sa mohli pozabíjať. Môj vnúčik má zlomenú ruku a rôzne menšie zranenia.

Dosť už máme nešťastia v rodine, veď jeho otec sa pred časom zastrelil,“ povedal starý otec zraneného chlapca.

Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.