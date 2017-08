Tak toto bol skutočne zlý nápad: Pozrite sa, na čom sa chceli povoziť dvaja muži!

Muži z obce Stráne pod Tatrami sa vlámali do autobusu značky Karosa, ktorý bol zaparkovaný pri autobusovej stanici, no nepodarilo sa im ho uviesť do pohybu.

Prípad polícii nahlásil 26-ročný vodič autobusu. Agentúru SITA o tom informoval prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik.

Mladší z mužov sa chcel povoziť na autobuse, preto presvedčil staršieho, aby sa taxíkom spoločne vybrali do Kežmarku na autobusovú stanicu.

Muži roztiahli dvojkrídlové dvere zaparkovaného autobusu a s pomocou kľúča, ktorý bol v zapaľovaní, naštartovali. Obaja obvinení sa pokúšali autobus rozbehnúť, no bezúspešne.

Keď starší z obvinených uvidel, ako sa k autobusu približujú neznámi muži, spolu s kumpánom utiekol. Polícia dvojicu mužov vypátrala a po vznesení obvinenia ich prepustila a bude ich stíhať na slobode.