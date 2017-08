VIDEO Požičiavate auto kamošom? Preverte si, či majú platný vodičák, inak prídete aj o to svoje!

Verejnosť sa prenasledovaním áut začala zaoberať po tom, ako policajná guľka trafila Tomáša († 17). K nešťastnému prípadu došlo 18. júna pri Hronskom Beňadiku.

Policajtom sa nepodarilo zastaviť unikajúci Seat Ibiza a vystrelili po ňom. Doplatil na to nevinný študent. Prípad otriasol celým Slovenskom. „Neprešlo veľa času a boli sme opäť konfrontovaní s podobnou situáciou. Hliadka zastavila Petra Miklušáka (45) z obce Čierne, ktorý mal uložený zákaz vedenia motorových vozidiel, dokonca ani nebol držiteľom vodičského preukazu,“ povedal policajný šéf Tibor Gašpar.

VIDEO SÉRIOVÝ VRAH Miroslav: Jeho brutálne vraždy šokovali aj tvrdých policajtov!

VIDEO FOTO: Dráma na Kuchajde: Hasiči hľadali mŕtve telo v bratislavskom jazere!

FOTO Neznesiteľné horúčavy a neprejazdná diaľnica: Ľudia v kolónach trpeli!

Podľa neho sa vodič zrazu rozhodol ujsť. Vzhľadom na to, že policajti poznali jeho totožnosť a v aute boli ľudia, po samotnom aute nevystrelili. Podľa Gašpara je potrebné takéto prípady zastaviť. Myslí si, že bude potrebné urobiť zmenu zákona v tom zmysle, že „postihovaní budú majitelia vozidiel, ktorí poskytnú auto takýmto osobám s vedomím, že je nevodič, bez oprávnenia. Riešiť by sa to mohlo pokutou, v prípade, ak to nebude vedieť zaplatiť, tak zhabaním vozidla.“