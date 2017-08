Ten toho má na svedomí! Róbert Reško z Vrbového najprv lúpil, potom zabíjal!

Incident, pri ktorom došlo nielen k fyzickej potýčke, ale aj k lúpeži, sa odohral 23. januára 2015 v pivničných priestoroch domu. Predchádzať mu malo to, že domovník mal bez Reškovho vedomia vyhotoviť niekoľko snímok z jeho príchodu spolu priateľkou do domu, kde bývajú. Fotoaparát mu mal strhnúť z krku a odniesť k sebe do bytu. Tam si mal pozrieť všetky fotky a vzápätí ich vymazať. „Nijako som mu pri tom ale neublížil. Po vymazaní fotiek som mu šiel fotoaparát vrátiť. Zvonil som, lenže nikto mi neotvoril. Foťák som preto zavesil na kľučku jeho dverí,“ bránil sa na súde obžalovaný Reško. Úplne inú verziu mal však postihnutý domovník. „Pás z fotoaparátu som mal omotanú okolo zápästia a vôbec v ňom neboli fotky jeho, alebo jeho blízkych,“ oponoval Karol Radošovský.

Domom sa ozývala streľba

Obvinený Reško sa však hájil aj inými tvrdeniami. „Desaťkrát na mňa poslal sociálku, ba dokonca na mňa strieľal plynovou pištoľou.“ Nad týmito slovami sa domovník len pousmial. „Nikdy som na neho sociálku neposlal. Áno, trikrát som na neho z plynovej pištole vystrelil, ale bolo to na chodbe môjho bytu kam Reško neoprávnene vnikol a zaútočil na mňa po tom, ako som na neho zavolal políciu, že neoprávnene zasahoval do majetku bytového domu. Ešte predtým som ho ale upozornil, že mám zbraň a budem strieľať,“ opísal Radošovský incident, ktorý sa stal ešte 10. novembra 2014. Ani táto udalosť nezabránila útoku, po ktorom skončil domovník u lekára.

Výhovorky až do konca

Skutočnosť, že Karol Radošovský mal po útoku Róberta Reška viaceré zranenia zabijak z Vrbového pred súdom spochybňoval. „Žiadne zranenia som mu nespôsobil, on spadol sám“ tvrdil Reško, no lekárska správa hovorila o niečom inom. Za najvýraznejšie bolo považované poškodenie prsta, ktoré je trvalé, ale aj natrhnuté ucho, poškriabanú bradu, úraz ruky, bolesť na hrudi. Tieto zranenia si vyžiadali dlhšiu, asi mesačnú práceneschopnosť.

Skutok sa (ne)stal

Zvláštne veci sa však diali aj potom. Domovník incident nahlásil na políciu vo Vrbovom, kde ale Reškov čin nesprávne vyhodnotili len ako priestupok voči občianskemu spolunažívaniu a postúpili ho na prejednanie na Okresný úrad v Piešťanoch. Tam úradníci podanie odložili s odôvodnením, že polícia nepreukázala spáchanie skutku. Radošovský sa však obrátil na prokuratúru, ktorá rozhodla inak. Po vyhodnotení nezákonných postupov úradov začalo trestné stíhanie a neskorším podaním obžaloby na R. Reška, ktorý sa napokon postavil pred súd.

V base pobudne dlhšie

Sudca napokon rozhodol, že Róbert Reško je vinný zo zločinu lúpeže a trest 19 rokov, ktorý dostal za vraždu Mareka Kalužu (+23) zo septembra 2015 mu navýšil ešte o dva roky. „Za to, čo všetko mi urobil je to málo, ale aspoň niečo. Trest si zaslúži, lebo niekto to jeho vyčíňanie už musí zastaviť. A to isté platí o jeho synovi, ktorý odkázal, že až bude plnoletý tak nás za to, čo sme údajne spôsobili jeho otcovi, pozabíja,“ skonštatoval na záver Karol Radošovský. Trest ešte nie je právoplatný, lebo odsúdený Reško sa na mieste odvolal a prokurátor, ktorý žiadal oveľa vyšší trest, si nechal čas na posúdenie možnosti odvolania.