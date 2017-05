Zranená tehotná spolujazdkyňa: Zatiaľ zostáva v nemocnici

Dopravná nehoda sa stala dnes dopoludnia na rýchlostnej ceste R1 medzi Žiarom nad Hronom a Zvolenom.

Kamión naložený drevom išiel smerom na Zvolen. Za doposiaľ neobjasnených okolností prešiel cez zvodidlá vľavo do protismeru. Pravdepodobne išlo o technickú príčinu. V protismere sa auto prevrátilo a drevo, ktoré viezol, sa vysypalo.

Čo je so zranenými?

Kamión sa zrazil s osobným autom, v ktorom sedela dvojica, muž a žena, ktorá je tehotná.

Ako informovala Zuzana Hopjaková z AIR - TRANSPORT EUROPE, po náraze kamióna do osobného auta potreboval rýchly a šetrný transport do nemocnice 50-ročný vodič, ktorý utrpel poranenie hlavy a hrudníka. Leteckí záchranári si pacienta na mieste prevzali od zasahujúcej posádky rýchlej lekárskej pomoci a po ošetrení ho s polytraumou letecky transportovali do banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice. „S mnohopočetnými poraneniami je hospitalizovaný na traumatológii. Jeho stav je stabilizovaný,“ povedala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.

Tehotnú spolujazdkyňu z osobného auta previezli do Zvolena. „Jej stav je stabilizovaný, no zostáva na pozorovaní,“ informovala hovorkyňa nemocnice Marta Csergeová.

Vodiča kamióna odviezli s ľahkými zraneniami do zvolenskej nemocnice. Po ambulantnom ošetrení ho pustili domov.