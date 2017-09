10-tisíc kráv je pripravených: Jednu z nich môžete urobiť šťastnou!

„Adoptuj kravičku“ je projekt „Mliečneho fondu“ financovaný slovenskými prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka. Cieľom je zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska.

Projekt ako webová aplikácia je určená hlavne deťom, školám, ale aj širokej verejnosti a umožňuje fiktívnu adopciu kravičky žijúcej na farme jednotlivcovi aj kolektívu.

Stačí jesť mliečne výrobky

Užívateľ si za nákup slovenských mliečnych výrobkov bude môcť vybrať a adoptovať žijúcu kravičku z reálnej farmy.

O kravičku sa môže naďalej starať formou hry pri opakovanom nákupe slovenských mliečnych výrobkov. Aplikácia má byť funkčná ako nekonečná hra a má zabezpečiť zvýšenie predaja slovenského mlieka a mliečnych výrobkov, vypestovať u detí správne stravovacie návyky ako aj pozitívny vzťah ku kravičkám a zvýšiť vedomosti detí o slovenských prvovýrobcoch mlieka.

Výber kravičky

ajskôr sa zaregistrujete na www.adoptujkravičku.sk, kde musíte zadať svoje základné osobné údaje: meno a priezvisko , e-mailovú adresu a heslo pod ktorým sa bude môcť prihlasovať do svojho „konta“.

Zvolíte si farmu a vyberie si z danej farmy kravičku – podľa fotografií, ktoré sa v databáze nachádzajú, môže jej dať meno.

Potom si môže rezervovanú kravičku „adoptovať“ za 10 slovenských mliečnych výrobkov a to tak, že v priebehu 10 dní zadá do systému EAN kódy aj s SK oválom zo zakúpených slovenských mliečnych výrobkov.

Po zadaní všetkých 10 výrobkov (v priebehu 10 dní) je adopcia kravičky potvrdená systémom, ktorý užívateľovi vygeneruje „ Rodný list kravičky“

Vstúpiť do hry môžete už v sobotu

Adopciou sa každý užívateľ môže posunúť do hry s kravičkou, kde za kúpu ďalších slovenských mliečnych výrobkov môže užívateľ svoju kravičku urobiť šťastnou a to staraním sa o kravičku, ktorej ukazovateľom spokojnosti je „ šťasťomer“. Takto môžu užívatelia medzi sebou aj súťažiť, jednotlivci aj kolektívy, koho kravička je šťastnejšia, kto sa o ňu lepšie stará.

Do projektu sa zapojilo 58 slovenských fariem z celého Slovenska a poskytli tak deťom na adopciu viac ako slovenských 10 000 kravičiek.