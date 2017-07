Blúdiaci senior Albert: Rodina ho nechce, kde nakoniec skončil?

Alberta doviezol do Bratislavy z viedenskej charity taxikár. Šli za mužovými príbuznými v Borinke aj za synom v Petržalke. Odmietli ho prijať. Ako však napísala na sociálnu sieť Monika, ktorá rodinu pozná, ani sa im nediví. „Dedkovi vyplatila nevlastná sestra podiel z domu, ale on vzal peniaze a šiel si do sveta užívať. Teraz, keď nemá kam ísť, si spomenul na rodinu,“ tvrdí.

Čítajte viac Najznámejšia čierna stavba na Slovensku: Super vilu čaká veľká zmena

Aj Albertova nevlastná sestra potvrdila, že žijú v stiesnených podmienkach, takže ho nemajú kde ubytovať. Blúdiaceho muža sa ujala polícia. Najprv ho odviezla do nemocnice v Malackách, kde však Albert nechcel zostať. Neskôr ho teda previezli do nocľahárne De Paul v bratislavskej Vrakuni. Tá je známa ako prístrešok pre ľudí bez domova. Tam Albert ostal.

„Áno, prespáva tu. Ale ostane u nás iba desať dní,“ dozvedeli sme sa včera v nocľahárni. Muža sme tam však nenašli. Ubytovaní totiž musia ráno do siedmej priestory opustiť, vrátiť sa môžu až večer po 19. hodine. Takže Albert svoju neľahkú situáciu ešte zďaleka nevyriešil. Našiel iba prechodný prístrešok. Všetko komplikuje aj fakt, že má problémy s nohami a je odkázaný na invalidný vozík.