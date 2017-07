Bratislavčania, pozor! Začína sa oprava Mostu SNP: Aké obmedzenia môžeme očakávať?

Hlavné mesto začne od pondelka 3. júla o 10.00 h opravovať vozovku na Moste SNP. Práce by mali potrvať do konca augusta. Doprava bude počas celej opravy obmedzená len čiastočne. Most bude prejazdný v každom smere, jeden jazdný pruh do Petržalky a jeden jazdný pruh z Petržalky v smere do centra mesta. Obdobie rekonštrukcie bolo vybrané zámerne, vychádza z nižšej frekvencie dopravy v prázdninovom období.