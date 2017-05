Do auta si naložil päť úľov: Zlodej kradol pod rúškom tmy, toto však nečakal!

Zlodej sa pokúsil ukradnúť úle za viac než tisíc eur. Majiteľ si však svoje včely starostlivo strážil a páchateľa pristihol.

Zalarmoval políciu

Muž (53) do Šurian si príliš veril. V sobotu večer jeho kroky smerovali do časti Palárikova zvanej Čiky. Do svojho auta si tam naložil päť úľov, na zvyšné dva mu nezostal čas. Pri jeho čine ho prichytil majiteľ!

Ten okamžite zavolal políciu a strážcovia zákona muža po vypočutí obvinili z krádeže v štádiu pokusu. Vinníka taktiež zachytila nastražená fotopasca. „Súvislosť tejto osoby a iných krádeží policajti preverujú," uviedla policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.