FOTO Kultová stavba Bratislavy: Padne tajný pomník Fidela Castra?

Určite netušíte, aký má vzácny obklad! Kubánsky mramor nám daroval Fidel Castro. „Istropolis dokončili ako Dom odborov v roku 1981. Najväčšia prestavba v roku 1976 súvisela so zvýšením kapacity sál, aby ich mohli komunisti využívať na zjazdy,“ hovorí Peter Škulavík z Pamiatkového úradu SR. Areál má podľa neho hodnotu urbanisticko-architektonického diela zžitého s priestorom.

Mesto ho podľa pamiatkového zákona môže zaradiť na zoznam pamätihodností. Riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok Ivo Štassel by na Trnavskom mýte radšej videl pôvodný záhradný Berchtoldov palác, ktorý tam stál v rokoch 1832 až 1981. Uznáva však, že pre ľudí môže byť Istropolis kultovou stavbou. O predaji sa hovorí od roku 1999, keď stratil status kultúrneho centra.

Zatiaľ sa nenašiel nik, kto by majiteľovi, teda Jednotnému majetkovému fondu, čo sú vlastne odbory, ponúkol dostatočnú sumu. Samospráva bratislavského Nového Mesta ponúkala 150 miliónov ešte slovenských korún, neuspeli. Objavili sa už aj noví záujemcovia o kúpu. „Nepodpíšem rozhodnutie o zrovnaní Istropolisu so zemou,“ vyhlásil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Tak šiel čas s Istropolisom 1967 je rok, keď postavili prvú budovu Istropolisu

je rok, keď postavili prvú budovu Istropolisu 1981 je rok, keď stavbu dokončili a dali do užívania

je rok, keď stavbu dokončili a dali do užívania 1280 divákov sa vojde do hlavnej sály

divákov sa vojde do hlavnej sály 16 poschodí má výšková budova

poschodí má výšková budova 4 roky trvalo, kým pribudol Dom techniky

Má sa Istropolis zachovať či zbúrať?

Túto otázku sme položili niekoľkým Bratislavčanom.

Vlasta (66), Bratislava

„Budova Istropolisu by potrebovala rozhodne zrekonštruovať. Malo by sa tam urobiť nejaké kultúrne centrum.“

Martina (42), Bratislava

„Dnes vyzerá strašne, kedysi mal svoje čaro. Neviem si predstaviť, že by tu stálo niečo iné, ale zrenovovať ho by nezaškodilo.“

Jozef (22), Bratislava

„Podľa mňa by stačilo dať dole tie reklamy a bolo by to o.k. Zhadzovať budovy mi pripadá barbarské, radšej opraviť.“

Aneta (18), Bratislava

„Podľa mňa je to významná budova a určite by som ju nezbúrala, ale bolo by ju treba dať dokopy, zrekonštruovať.“