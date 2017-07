Pozor na podvodníka! Od Marcely vymámil 43-tisíc eur

Patrik urobil na mladú ženu dojem aj pri osobnom stretnutí, a tak sa začal pekný romantický vzťah. Patrik a Marcela sa stretávali čoraz častejšie, neskôr aj s jej synčekom a dokonca začali plánovať spoločnú rodinu. „Bol veľmi pozorný, príjemný a ani sa nedožadoval sexu, čo mi vtedy pripadalo ako dôkaz seriózneho záujmu o dlhodobý vzťah,“ spomína Marcela. Všetko však bolo inak.

Patrik, ktorý sa v skutočnosti volá Ivan, sa nedomáhal sexu preto, lebo podobným spôsobom obchádzal v tom istom čase niekoľko ďalších žien a doma mal stálu družku. Po niekoľkých mesiacoch začal mať Patrik problém s firmou a potreboval peniaze na právnika. Marcela svojmu partnerovi vtedy požičala všetky svoje úspory. Sľúbil, že ich čoskoro vráti. Medzitým mu však zomrela mama a potreboval ďalšie peniaze. To si už Marcela vzala úver...

Marcele povedal, že jej všetko vráti, keď predá byt, ktorý má v Stupave, veď na čo by im bol byt, keď mal aj rodinný dom, do ktorého sa mala so synom presťahovať. Potom prišli ešte ďalšie rodinné problémy a milujúca Marcela požičala Patrikovi spolu 43 200 eur! Neboli to jej peniaze, sama toľko nemala, ale požičiavala si okrem banky aj u rodiny a známych, takže bola zrazu zadlžená po uši. Patrikovo správanie jej začalo byť podozrivé, a tak začala pátrať.

Zistila, že Patrik je vlastne Ivan a byt v Stupave, ktorý mal predať, patrí jeho priateľke, s ktorou tvorí pár už niekoľko rokov. Zistila tiež, že Ivan nie je podnikateľ, ale nezamestnaný a nemá žiadny majetok, z ktorého by jej dlžobu vrátil. Marcela bola psychicky a finančne na dne. Úvery, ktoré pre Ivana nabrala, nedokázala splácať, a tak vyhlásila osobný bankrot, ktorý dodnes nie je uzavretý a ona má na krku exekúciu.

Z posledných síl podala v roku 2015 na Ivana trestné oznámenie. „Na polícii som vypovedala viackrát, priložila dôkazy o podvodnom konaní Ivana, ale odkázali ma na občiansko-právny súd,“ vysvetľuje Marcela svoju smutnú situáciu. Vtedy jej napadlo, že zverejní výzvu, či sa náhodou nenájdu ženy, ktoré mali s Ivanom podobnú skúsenosť ako ona. Našlo sa ich niekoľko!

„Niektoré sa hanbili, že naleteli podvodníkovi, niektoré Ivan so svojou družkou vraj zastrašoval, aby s tým nešli na políciu, len tri sa to rozhodli spolu so mnou opäť riešiť, “ hovorí Marcela. Spoločne podali hromadné trestné oznámenie, ktoré je ešte vo fáze riešenia. Jedna sa síce zľakla a odskočila, no postihnutých žien je zrejme viac. Ivan alias Patrik sa zoznamuje so ženami cez internet, väčšinou si vyberá matky s deťmi, ktoré túžia po rodinnom živote.

Vystupuje ako podnikateľ, ktorému sa časom prestane dariť, zomrie mu mama alebo otec, ktorí mimochodom stále žijú na východe Slovenska, a Ivan si začne požičiavať peniaze, ktoré nevracia. Chceli sme počuť aj Ivanov názor. Niekoľkokrát sme ho hľadali v dome na juhu Slovenska, kde býva s priateľkou, no nikdy nebol doma. Jediný, s kým sa nám podarilo hovoriť, bola Ivanova priateľka.

O probléme vedela a povedala, že Ivan svoj dlh splatiť chce, len momentálne nemá prácu. Na otázku, či vedela, že jej priateľ mal v rovnakom čase viac žien, reagovala pokojne: „Mali sme určitý čas voľnejší vzťah, netrvala som na tom, aby bol stále so mnou,“ uzavrela s tým, že o Marcele vie všetko, ale momentálne sú s Ivanom v normálnom vzťahu. Ak ste tiež obeťou tohto muža, prihláste sa na plustip@7plus.sk.