FOTO Barboru Balúchovú sme objavili pri skúšaní nových šiat: Neuhádnete akých!

Stretli sme ju u módnej návrhárky Gity Kurinovej, kde si práve skúšala nádherné letné šaty s nádychom folklóru. Sadli ako uliate a aj malému synčekovi sa páčili. Prečo si vybrala práve tieto? „Ja folklór milujem,“ povedala nám Barborka.

„Bola som 9 rokov vo folklórnom súbore a mám na to nádherné spomienky,“ dodala. V móde má síce rada predovšetkým športovú eleganciu a komfort, aby nemusela stále kontrolovať či je oblečenie na správnom mieste, ale šaty sa hodia vždy. „Gitke verím, spolupracujeme už nejaký ten rok,“ povedala Barbora pri skúšani ďalších šiat. „Spoznali sme sa pri natáčaní jedného programu a jej oblečenie bolo vždy nádherné, či chcete niečo pohodlné alebo krásnu róbu, všetko zvládne dokonale,“ dodala.

Folklórom inšpirované šaty Barbory Balúchovej sa páčili aj jej synčekovi.

Gita Kurinová sa s módou hrá a baví ju vnášať do slávnostných aj bežných outfitov folklórne prvky. „Robila som to aj predtým, ale odkedy som obliekala Dominiku Zeleníkovú - Morávkovú v televíznej relácii Zem spieva, chytilo ma to ešte viac,“ smeje sa návrhárka.

Keď dostala objednávku na svadobné šaty pre nevestu aj ženícha s folklórnymi prvkami tak, aby ladili, ale aby to neboli kroje, bola šťastná. Baví ju dokazovať, aký je náš folklór všestranný. „V súčasnosti sa folklórne prvky používajú na všetkom, často na rifliach, ale aj na blúzkach, tričkách, kabelkách či iných doplnkoch a nie je to len slovenskášpecialita, ale celosvetový trend,“ zdôraznila Gita Kurinová.

Jej bratislavský salón má jednu špecialitu. Raz za čas v ňom môžete prežiť Skvelý deň. To je taký, keď si urobíte čas pre seba, poskúšate si rôzne modely a v tom, ktorý sa vám najviac páči vás vizážistka upraví a odfotí, bez ohľadu na to, či si model kúpite. Chvíľu budete mať pocit, že svet patrí vám.