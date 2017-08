Ponáhľate sa s listom na poštu? Pozor, aby vám nezavreli pred nosom!

Jaroslav nie je jediný, ktorý má problémy. Ďalšej našej čitateľke Silvii sa na tej istej pošte v bratislavskom obchodnom centre Retro nepodarilo vybrať zásielku. Jaroslav môže po pracovnom čase zaniesť list na hocijakú poštu, ktorá je otvorená dlhšie, ale Silvia má balíček len na tejto konkrétnej pošte a ak si ho do 18 dní neprevezme, pošlú ho nazad. Lenže ako to má urobiť, ak majú v letnom režime otvorené iba do 16.30 a ona rovnako dlho pracuje? Musela by si kvôli pošte vziať dovolenku.

Čo robiť v takomto prípade? „Klienti, ktorí nemajú možnosť vyzdvihnúť si zásielku počas otváracích hodín, môžu využiť doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta,“ povedala nám hovorkyňa pošty Martina Macková. O túto službu môžete požiadať telefonicky na čísle, ktoré je na žltom oznámení o uložení zásielky, na čísle z avíza zaslaného SMS či mailom. Táto služba je však spoplatnená sumou 2,50 eura.

Existuje aj bezplatná možnosť, ako sa dostať k zásielke, ak si po ňu nestíhate prísť na poštu. Môže ju za vás vyzdvihnúť aj manžel či osoba, ktorá s adresátom býva v jednej domácnosti. Tieto osoby však nedostanú zásielky určené do vlastných rúk. Susedia môžu vašu zásielku prevziať iba na základe splnomocnenia. Formulár naň dostanete na pošte.

Otváracie hodiny pôšt budú obmedzené do konca augusta. Zoznam prevádzok s presnými otváracími hodinami nájdete v galérii.