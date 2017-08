Petržalka sa búri proti kempujúcim turistom: Nabudúce si rozložia ohniská a budú variť guláš!

Na Tyršovom nábreží stál kedysi lunapark. Priestor je však už dlho prázdny, naposledy sa využíval počas opravy Starého mosta, jeho ďalšiemu využitie bráni, že je v záplavovom území.

>>FOTO Bratislavčania sú v šoku: Kemp v centre mesta? Na nábreží Dunaja sa usadili turisti z celej Európy!<<

Desiatky zaparkovaných karavanov v týchto dňoch potvrdzujú, že bratislavská lokalita je známa už aj v zahraničí. Proti tomu sa však búria Petržalčania na čele so starostom Vladimírom Bajanom.

"Bratislava je opäť niečím jedinečná. Tentokrát však naozaj nie je jasné, či v pozitívnom zmysle. Neoficiálny kemping uprostred mesta, v tesnej blízkosti chráneného parku, najstaršieho v strednej Európe, pred bránou divadla. Na najlukratívnejších pozemkoch v centre mesta," napísal Bajan.

Magistrat Bratislavy však problém s kempujúcimi turistami nevidí.

„Parkovanie karavanov alebo áut na Tyršovom nábreží nie je zakázané. Hlavné mesto umožňuje využívať dočasne tento priestor, ktorý je v jeho správe. Vychádza tak v ústrety turistom, ktorí tu môžu bezplatne zaparkovať a do centra mesta sa presunúť cez Starý most pešo, alebo električkou,“ povedala Veronika Šafáriková z magistrátu Bratislavy.

Petržalskej samospráve sa však toto spontánne parkovanie obytných vozidiel, bez napojenia na vodu či kanalizáciu, bez zabezpečenia odvozu odpadu, v lokalite, ktorá má byť výstavnou skriňou metropoly, a ktorá ani v územnom pláne nie je určená na takýto účel, nepáči.

"Zarážajúce je, že k veci sa neozýva hlavná architektka ba ani hygienici... Kam poputuje to, čo ostane po sprchovaní, umývaní riadu či použití toaliet (ak ich vôbec majú) v karavanoch ? Do Dunaja? Či do Sadu Janka Kráľa?" pýtajú sa Petržalčania.

„Pán primátor by mal zvážiť, či je to najšťastnejšie riešenie, inak sa nám môže stať, že nabudúce si tam už turisti rozložia ohniská a budú si tam variť guláš," dodáva Bajan.