Desivý včerajšok sa zopakuje a prinesie ďalšie riziko: Búrky budú na Slovensku vyčíňať aj naďalej!

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal opäť varovanie pred búrkami! Výstraha platí predovšetkým pre východné Slovensko. Teploty sa budú pohybovať od 26 až do 31 stupňov Celzia.

Búrky zasiahnu aj časť stredného Slovenska. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa pre niektoré okresy Banskobystrického kraja a tiež pre Prešovský a Košický kraj.

Podľa meteorológov sa očakáva úhrn zrážok od 20 do 40 mm, rýchlosť vetra by mohla miestami dosiahnuť 65 až 85 km/h. "Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uvádza SHMÚ. Výstraha platí predbežne do 20.00 h.

Meteorológovia zároveň vydali výstrahu prvého stupňa pred povodňou v okrese Námestovo. "Vzhľadom na pretrvávajúci dážď a výskyt búrok je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch," upozorňuje SHMÚ.

Ničivá búrka vznikla aj včera v susednom Rakúsku, pri meste Modling. Odtiaľ sa ako tornádo šírila ďalej. Zasiahlo aj letisko Schwechat.

Tornádo na našich hraniciach oslablo a zmenilo sa na ničivú silnú búrku, tzv. supercelu. Tá sa prehnala aj okolo Bratislavy a vtrhla na Záhorie. Okolo Malaciek vyvrátila stromy.

Aké bude počasie v regiónoch?

Západné Slovensko bude prevažne pod mrakom. Teploty sa počas dňa budú pohybovať v rozmedzí 28 až 31 stupňov Celzia.

Stredoslováci budú mať polooblačné počasie, najvyššie denné teploty sa vyšplhajú na 26 až 30 stupňov Celzia.

Na východnom Slovensku bude prevažne oblačno s možnosť prehánok alebo búrok. Najvyššie denné teploty vystúpia na 26 až 30 stupňov Celzia.