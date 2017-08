ŠKANDÁL v bratislavskom lesoparku: Po turistických cestičkách jazdia bagre

Jedno z najkrajších miest v srdci bratislavských lesov okupujú bagre a nákladiaky. Rozširovanie lesnej cesty od Slivu popri riečke Vydrici smerom na Malý Slavín vyvolal búrlivé diskusie najmä na sociálnych sieťach. Obľúbená lesná cestička posypaná hrubým štrkom, makadamom, totiž nie je po chuti aktivistom, ani verejnosti.

Opravené cesty ale podľa slov mesta budú môcť využívať nielen cyklisti a turisti, ale aj pracovníci Mestských lesov či hasiči. „Napríklad v prípade požiarov či iných živelných katastrof,“ vysvetlila Ivana Keseláková z kancelárie bratislavského primátora.

Podľa občianskeho združenia Iniciatíva Naše Karpaty, ktoré na problém upozornilo, však ide o drastický zásah do najkrajšieho územia mestských lesov pri toku Vydrice. „Nedovolíme, aby sa aj z Vydrice stalo eldorádo drevorubačov a preto tému otvoríme na mestskom zastupiteľstve,“ napísali na sociálnu sieť.

Argumentujú, že cyklistom a turistom by na rekreáciu stačila oprava malých úsekov, kde sa občas drží blato. Navyše, cesta sa podľa nich buduje navážaním stavebného odpadu a trčia z nej roxory, železá či sklo. „Radosť bikovať,“ odznelo z ich strany.

„Táto oblasť je pre Bratislavčanov oázou kľudu a pokoja. Územím, ktoré vyhľadávajú horskí cyklisti, bežci či turisti práve pre jeho autentickú prírodu,“ priblížil člen iniciatívy Jakub Mrva. Ochranárov strašia najmä obavy, že budovanie spevnených luxusných ciest je predzvesťou masívnej ťažby dreva a príprav na jeho odvážanie.

Pozrite sa ako vyzerá les po drastickom zásahu.

Podľa Mareka Papajčíka z kancelárie bratislavského primátora ale nemá úprava s takýmto zámerom žiadnu súvislosť. „Oprava cesty nesúvisí s ťažbou dreva, najmä nie s ťažbou dreva v bez zásahovom pásme pri toku rieky Vydrice,“ uviedol a dodal, že ťažba v mestských lesoch je znížená na minimum.

Iniciatíva ale horlivo upozornila aj na fakt, že miesto je domovom vzácneho bociana čierneho, srniek, danielov či muflónov. „Aj preto opätovne otvoríme otázku ZONÁCIE LESOPARKU, s cieľom minimalizovať negatívne dopady ťažby dreva na najkrajšie lesy pri Bratislave,“ pohrozili na Facebooku.

Ťažba lesa, ako aj starostlivosť oň, ale podľa Papajčíka nenarúša ani neobmedzuje život lesnej zveri. Ťaží sa podľa Programu starostlivosti o les a pri vyznačovaní ťažby sa spolupracuje aj s ochranármi a občianskou verejnosťou. „Termíny vyznačovania ťažby uverejňujeme na našej facebookovej stránke, takže sa jej môžu zúčastniť všetci záujemcovia,“ upozornil Papajčík.

Bratislavskému regionálnemu ochranárskemu združeniu sa ale postup mesta taktiež nepozdáva a krútia nad ním hlavami."To nie je cesta pre ľudí, ale pre stroje," uviedol Pavol Littera zo združenia. Dodal, že je škoda, že sa Mestské lesy Bratislava rozhodli pre takýto silný zásah do prírody a to údajne bez konzultácie so zástupcami verejnosti a občianskych združení.

"Ide predsa o organizáciu zriadenú mestom Bratislava. Myslím že jej vedeniu by na názore obyvateľov mesta malo záležať," vyjadril sa.

Zástupcovia mesta ale zaryto tvrdia, že nespevnená lesná cesta pri Vydrici patrí v lesoparku medzi najviac poškodené a podmáčané cesty.

Navyše, nespevnené lesné cesty sa upravujú priebežne každý rok a tá pri Vydrici nie je výnimkou a bola opravená rovnakým spôsobom. „V posledných rokoch boli na ňu adresované viaceré sťažnosti či už od verejnosti, alebo občianskych aktivistov,“ vysvetlil Papajčík.